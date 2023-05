Joel Embiid kåret til MVP 2022/23 i NBA

Joel Embiid (29) er NBAs mest verdifulle spiller. Det er femte året på rad at en ikke-amerikaner vinner prisen.

MVP: Joel Embiid fra Kamerun er kåret til sesongens beste spiller.

03.05.2023 08:28 Oppdatert 03.05.2023 08:39

Vi må tilbake til 2017/18-sesongen for å finne sist en amerikaner ble kåret til NBAs viktigste spiller da James Harden fra Los Angeles fikk MVP-prisen.

MVP står for «Most valuable player», ligaens mest verdifulle spiller. Det er den mest prestisjetunge prisen hver sesong.

Natt til onsdag ble det klart at kameruneren Joel Embiid får MVP-prisen for 2022/2023-sesongen. Han spiller for Philadelphia 76ers som fremdeles er med i sluttspillet. Embiid er altså den femte utlendingen på rad som vinner prisen, som er et bevis på at baskettalenter ikke lenger er forbeholdt USA.

Dette er de fem forrige vinnerne:

2018/19: Giannis Antetokounmpo (Hellas)

2019/20: Giannis Antetokounmpo (Hellas)

2020/21: Nikola Jokic (Serbia)

2021/22: Nikola Jokic (Serbia)

2022/23: Joel Embiid (Kamerun)

