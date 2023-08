Sagosen må vente på endelig svar

En siste test vil avgjøre om Sander Sagosen blir klar til serieåpningen lørdag. For Gabriel Setterblom er det uaktuelt å spille.

Sander Sagosen tåler stadig flere dueller etter ribbeinsbruddet for snart to uker siden. Onsdag var han med på store deler av formiddagsøkta.





Publisert: 23.08.2023 19:04

– Det ser veldig bra ut. Det er veldig lovende at han håndterer den belastningen vi har kastet på ham, sier fysioterapeut Øyvind Skarsaune til Adresseavisen.

Det var sist onsdag at røntgenbilder viste at Sander Sagosen hadde pådratt seg et ribbeinsbrudd i den siste treningskampen mot Skanderborg.