Her er konkurrentenes soleklare krav til Kolstad

Håndball-sjefer krever at Kolstad stiller med stjernegalleriet på bortekampene.

Kolstad trakk over 9000 tilskuere da de møtte Elverum i Trondheim Spektrum i fjor høst. Interessen rundt storsatsingen kan gi ringvirkninger også for de andre klubbene, tror klubbledere.





Publisert: 24.08.2023 20:20 Oppdatert: 24.08.2023 20:51

– Jeg mener oppriktig at det er en forpliktelse at de stiller med stjernegalleriet. De kan ikke ha et Champions League-lag og et eliteserielag.

Det sier Per Carsten Michelsen, daglig leder i ØIF Arendal til Adresseavisen.