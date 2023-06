Duplantis bruker foreldrene som trenere: – De vet grensene dine

fullskjerm neste FAMILIETEAM: Armand Duplantis har med seg mor og trener Helena og kjæresten Desiré Inglander til Oslo og Bislett Games. Onsdag var de på den tradisjonelle jordbærfesten dagen før dagen. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Seks ganger har Armand Duplantis satt verdensrekord i stav. Med én centimeter per gang har han flyttet grensen fra 6,16 til 6,22 meter.

– Jeg vet at jeg kan hoppe høyere. Jeg er spent på fremtiden. Jeg vil over 6,30, og tror jeg har god sjanse, sier Duplantis til VG.

Han leder an et sterkt stav-felt under utsolgte Bislett Games torsdag hvor seks av ti har vært over seks meter. De norske på start er Pål Haugen Lillefosse, samt brødrene Simen og Sondre Guttormsen.

BJØRVIKA (VG) Den svenske superstjernen Armand «Mondo» Duplantis (23) setter stadig nye verdensrekorder – med mor og far som trenere.

Fakta Armand Duplantis 23 år gammel stavhopper Representerer Sverige, født og bor i USA

Har satt 6 verdensrekorder, den siste på 6.22 meter

Trenes av Greg Duplantis & Helena Duplantis

Kjæreste med Desiré Inglander

Manager er Daniel Wessfeldt (har også Jakob Ingebrigsten blant annet)

Står foreløpig med ett gull i både OL og VM

Årets idrettsutøver i Sverige i 2022 Vis mer

– Det finnes ikke en bedre måte å starte på enn her i Oslo. Bislett er en fantastisk konkurranse av så mange grunner: Historien, prestisjen og tilskuerne, sier Duplantis.

Han representerer Sverige, men er født, oppvokst og bor i USA. Han prater svensk, men er mer komfortabel med å gjøre VG-intervjuet på engelsk enn «svensk-norsk».

Faren Greg Duplantis, tidligere stavhopper fra USA, er teknisk trener. Moren Helena Duplantis, tidligere mangekjemper og volleyballspiller fra Sverige, er trener.

STØTTE: Armand Duplantis i prat med far Greg Duplantis og mor Helena Duplantis under innendørs-VM i 2022.

– Det er en familieaffære. Det er slik jeg liker det, det er de jeg stoler mest på og de kjenner meg best. De vet hva som må til for å få ut det beste av meg, sier Duplantis.

Opplegget kan minne om flere av Norges største idrettsstjerner: Casper Ruud i tennis, Erling Braut Haaland i fotball, Johannes Høsflot Klæbo i langrenn og brødrene Ingebrigsten som frem til 2022 ble trent av far Gjert.

– Det er ingen som kjenner deg bedre enn foreldrene dine. De vet grensene dine og hva du kan få til, de kjenner kroppen din, sier 23-åringen og stopper opp da manager Daniel Wessfeldt kommer med oppskåret jordbær og vaniljesaus på bordet.

– Nice, utbryter Duplantis og blir raskt nysgjerrig på den søte sausen.

– Spiser dere jordbær på den måten i Sverige? Eller USA?

– Mine besteforeldre gjør det slik i Sverige, men ikke med sånn saus tror jeg.

– Det er et typisk tegn på sommer i Norge.

– Ja, vi har litt det samme ... Men jeg har ikke smakt det slik i USA. Mmm. Hvor var vi?

– Foreldrene dine og samarbeidet deres.

– Jeg vet at ikke alle kan takle den relasjonen med foreldrene sine hele tiden, men vi har en annerledes situasjon enn mange. Vi vet hvordan vi skal ha en sunn balanse som far-sønn og mor-sønn også. Det er veldig fint.

PAR: Armand «Mondo» Duplantis og Desiré Inglander.

Han kommer fra en periode i Stockholm og har med kjæresten Desiré Inglander i Oslo. Hun er ofte med på tur, men bidrar ikke rundt det sportslige.

– Hun er definitivt en jeg bare kan slappe av med. Da jeg møtte henne kunne hun ingenting om friidrett. Nå begynner hun å komme litt inn i det, men alt er veldig nytt for henne fortsatt.

– Hva driver deg videre når du alt har så mange rekorder?

Fakta Bislett Games-høydepunkter Bislett Games starter fra kl. 17.20 torsdag med en rekke nasjonale klasser. Se komplett program her. Under følger utvalgte høydepunkt: 18.45: Stav menn (Diamond League-øvelse), med Armand Duplantis, Pål Haugen Lillefosse og brødrene Simen og Sondre Guttormsen

19.40: 100 meter para menn med Salum Ageze Kashafali

20.04: 400 meter hekk kvinner med Line Kloster (Diamond League-øvelse)

20.25: 3000 meter kvinner med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Diamond League-øvelse)

20.42: Lengde menn med Henrik Flåtnes, Sander Skotheim og Ingar Bratseth-Kiplesund (Diamond League-øvelse)

21.05: 5000 meter menn med Henrik Ingebrigtsen (Diamond League-øvelse)

21.39: 400 meter hekk menn med Karsten Warholm (Diamond League-øvelse)

21.50: 1500 meter menn med Jakob og Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Timothy Cheruiyot (Diamond League-øvelse) NRK sender Bislett Games Vis mer

– Jeg har masse indre motivasjon. Jeg nyter virkelig hvert minutt med det jeg gjør og alt som følger med. Reise rundt, henge med folk og pushe meg selv til å se hva jeg kan klare. Flammen er der ennå, svarer Duplantis og fortsetter:

– Det er en takknemlig flamme. Ikke slik at jeg strever med å bevise noe, for det har jeg alt gjort. Det er det beste stedet å være mentalt, nå vil jeg bare gjøre ting.

Så raskt intervjuet ble avsluttet, satte Duplantis seg ned med moren og kjæresten – og spiste mer jordbær og vaniljesaus.