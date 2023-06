Timålshelten ladet opp med to sykehusbesøk. Så ble det ellevill gullfeiring

Han ladet opp til finalene med to sykehusbesøk. Så slo Gabriel Setterblom til med storspill og ti mål da Elverum ble slått i egen hule. Etterpå ble det feiring.

07.06.2023 21:31 Oppdatert 07.06.2023 22:09

Elverum - Kolstad 27–29

Først sydde han noen sting over et øye. Noen dager senere måtte han en ny tur til sykehuset for å utelukke et mulig brudd i ansiktet. Det skjedde etter et ublidt møte med hånda til en medspiller på trening.