Elsafadi totalslakter idrettspresidenten: – Vi har en leder som snakker usant

GRAN CANARIA (VG) Styremedlem Marco Elsafadi (46) tar et brutalt oppgjør med kulturen i toppen av Norges idrettsforbund – og ber idrettspresidenten om å vurdere stillingen sin.

PÅ FERIE: Marco Elsafadi tok imot VG i Anfi del Mar, helt sør på Gran Canaria denne uken.

13.04.2023 18:29 Oppdatert 13.04.2023 18:44

Det skjer etter at den tidligere «Mesternes mester»-vinneren ble varslet på av en ansatt i NIF før jul.

For to uker siden konkluderte advokat Jan Fougner med at Elsafadi ikke hadde gjort noe galt.

Saken ble lagt død.

Men veien dit har vært lang for den tidligere basketballspilleren.

Nå snakker han for første gang om maktkamp i toppen av norsk idrett. Om et totalt fravær av støtte fra idrettslederne. Og om hvordan behovet for å fortelle sin versjon av det som har skjedd.

Fakta Dette er saken: En profilert ansatt i NIF hevder styremedlem Marco Elsafadi anklaget ham for ordrenekt i en telefonsamtale der også idrettspresident Berit Kjøll deltok 20. desember.

Den ansatte leverte på bakgrunn av dette et formelt varsel mot Elsafadi.

NIF leide inn tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad, som forfattet en rapport på snaut 90 sider om saken. Rapporten er ikke offentlig.

NIF leide deretter inn arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som snakket med de involverte i mars.

Fougner konkluderte før påske med at Elsafadi ikke har gjort noe galt. Den ansatte fikk heller ikke kritikk for å ha levert et varsel. Fougner mener saken bygger på en misforståelse og kunne vært løst tidligere.

Saken har kostet NIF minst 1,1 millioner kroner i advokatsalærer.

Styremedlemmet Elsafadi har ikke deltatt i styremøter de siste månedene. Den ansatte er sykemeldt. Vis mer

– Det er nødt til å komme en opprydding etter dette. Det er den eneste velsignelsen med denne saken: At alle skjønner at dette går ikke lenger. Vi kan ikke ha et varsel som ender i gransking, som deretter legges bort som en misforståelse, før man sier at alle har gjort alt riktig, sier Elsafadi.

Han tar imot VG i leiligheten storfamilien har leid helt sør på Gran Canaria. Utsikten mot Atlanterhavet er blendende. Gradestokken viser 30 grader, men den voldsomme vinden river i parasollene på ferieøya.

Omtrent like heftig blåste det før jul: Da fikk Elsafadi nyss i at VG jobbet med en sak om en 12-åring som slåss på idrettsbanen mens han ble filmet av MyGame-kameraer.

Han reagerte sterkt og ville ha med seg resten av NIF-styret på en felles uttalelse om alvoret rundt saken. Dagene gikk, uten at denne uttalelsen nådde VGs spalter. Da stilte 46-åringen spørsmål rundt dette.

STÅR IKKE BAK EGEN SJEF: Marco Elsafadi og Berit Kjøll, begge en del av idrettsstyret.

Først i en skriftlig henvendelse 19. desember. Deretter i en telefonsamtale med den ansatte og idrettspresident Berit Kjøll dagen etter. Samtalen varte i noen minutter og har senere fått merkelappen «amper» og «opphetet»

Det var i denne samtalen at den ansatte opplevde å bli anklaget for ordrenekt, og derfor leverte et formelt varsel mot Elsafadi.

Elsafadi understreker at han ikke har noen vonde følelser overfor varsleren i dag. Tvert imot ser han fram til at de to kan jobbe sammen i fremtiden.

Elsafadi har ikke like mye til overs for presidenten i Norges idrettsforbund.

Idet hans første periode i NIF-styret går mot slutten, så erkjenner han å ha blitt overrasket over noe av det som har møtt ham.

Ikke alt er som han så for seg i idrettsforbundet:

Han mener at deler av organisasjonen er preget av en ukultur som det bør ryddes opp i. Det handler blant annet om rolleforståelsen mellom idrettsstyret og administrasjonen.

– Det er overraskende og trist å se at det er så mye maktkamp i en organisasjon som skal handle om barn og unge. Det skal handle om å få flest mulig barn og unge inn i idretten, sørge for idrettsglede gjennom smarte og gode vedtak, sier Elsafadi.

– Eller som Berit Kjøll ofte sier: «Bygge verdens beste idrettsorganisasjon». Men da må vi begynne med å være åpne og ærlige, legger han til.

ENGASJERT: Marco Elsafadi ber om en renvaskelse fra Berit Kjøll. Her i møte med VG på Gran Canaria denne uken.

Han har bestilt en saftis og en flaske vann i hotellrestauranten på Gran Canaria.

Han blir engasjert idet VG ber ham utdype.

– Denne saken startet egentlig 5. desember, innleder han.

Dette var dagen da Marco Elsafadi møtte valgkomiteen i Norges idrettsforbund. Berit Kjøll ønsker gjenvalg som president, men møter motstand fra styremedlem Zaineb Al-Samarai.

På det tidspunktet var også Åsne Havnelid en tredje kandidat. Hun valgte senere å trekke seg.

Elsafadi ga valgkomiteen beskjed om at han er ferdig i NIF-styret dersom Kjøll får fornyet tillit. Han får, forteller han, spørsmål om hvordan stemningen er i styrerommet i NIF.

– Jeg sa: «Vi har en leder som splitter laget. Vi har en leder som holder tilbake informasjon og som ikke svarer på konkrete henvendelser fra styremedlemmer. Og vi har en leder som snakker usant. Sånt er jeg ikke interessert i å bruke fire nye år av livet mitt på».

Han forteller at han i utgangspunktet er veldig motivert til en ny fireårsperiode i NIF-styret, dersom valgkomiteen velger Al Samarai eller Havnelid.

– Du sier Berit Kjøll snakker usant. Det er en sterk påstand?

Marco Elsafadi smiler nesten oppgitt fra den andre siden av bordet. Han vet ikke hvor han skal starte, forteller han.

– Under «Åpen Time» før påske sa hun at advokat Jan Fougner, som sto ved siden av henne, ikke tok betalt den dagen. Det stemte ikke. Han hadde attpåtil med seg en senioradvokat hele dagen, sier Elsafadi.

Det flakkende blikket til Fougner idet Kjøll sa at han ikke fikk betalt, har vært tema blant mange journalister i etterkant av pressemøtet før påske.

Denne uken innrømmet omsider Kjøll at utsagnet hennes ikke stemte. Til NRK sier hun nå at det var sagt med «glimt i øyet».

– Det er bare ett av mange eksempler. Under «Åpen Time» fortalte hun at saken var forsøkt løst på lavest mulig nivå. Det stemmer overhodet ikke. Jeg lurer på hva hun mener med dette. Første gangen det ble tatt initiativ til en dialog mellom varsler og meg, var gjennom advokat Jan Fougner først i mars.

– Berit har også sagt at de har vært så opptatt av å ta vare på de involverte. Men virkeligheten er at jeg ikke har blitt ivaretatt på noen som helst måte, sier Elsafadi.

Han trekker frem flere eksempler på det han mener er uredelighet fra Berit Kjøll.

– Det virker som om hun gjør det på refleks når hun får vanskelige spørsmål, sier 46-åringen.

– Hvordan har de siste månedene vært?

– Det har vært knalltøft. Kanskje spesielt fordi jeg ble systematisk isolert og frosset ut. Idrettsstyret fikk beskjed om at det var en personalsak og at vi ikke har lov til å prate om den. De andre styremedlemmene har jo nærmest vært redd for å prate med meg, i frykt for å bryte arbeidsmiljøloven, sier Elsafadi.

Han sier han ikke fikk informasjon om det å være omvarslet. Han fikk heller ikke fått informasjon om videre saksgang, sier Elsafadi.

– Når jeg har spurt Erling Grimstad (eksternt innleid gransker i saken), så har han sagt at jeg må henvende meg til NIF. Når jeg har spurt NIF, så har jeg ikke fått svar. Jeg fikk aldri tilbud om å snakke med noen, eller om advokat. Først da Grimstads rapport forelå, skjønte jeg at jeg trengte en egen juridisk rådgiver, sier han.

På dette tidspunktet viser kalenderen 8. mars 2023.

– Hvorfor står du frem med din versjon av historien nå?

Elsafadi forteller hvordan han livnærer seg av å jobbe med barn og unge, og holde foredrag.

– Jeg lever av mitt navn og rykte. Jeg er nødt til å kunne stå oppreist i absolutt alle situasjoner når det kommer til jobben min. Jeg må kunne se folk inn i hvitøyet og si at de kan stole på meg, sier han.

– Når det henger et varsel med ulike rykter over meg i tre og en halv måned, og det ligger en granskingsrapport på bordet, så vil jo folk lure. De vil tenke at det ikke kan være røyk uten ild, sier han.

Elsafadi tror mange forbinder ordet «varsel» med overgrep, økonomisk utroskap eller mobbing.

Han krever nå en renvaskelse fra Berit Kjøll.

– Noen er nødt til å ta ansvar for at denne saken ble som den ble. Noen må ta ansvar for at den eskalerte. Man kan ikke sitte i «Åpen time» med pressen etter drøye tre måneder og si at alle gjorde alt rett. Det faller på sin egen urimelighet, sier han.

Ifølge Elsafadi er det åpenbart at «noe gikk alvorlig galt» i en varslingssak som kostet godt over én million kroner, som var bygd på en misforståelse – og der det deretter ble konkludert med at alle gjorde alt rett.

– Det er klart at idrettspresidenten skulle tatt tak tidligere og hindret at denne saken eskalerte. Når det ikke ble gjort, så mener jeg det er på sin plass at hun stiller sin plass til disposisjon, etter å ha redegjort for saken fra A til Å, sier han.

– Da får vi i idrettsstyret vurdere om vi har tillit til lederen vår eller ikke. Det krever en form for åpenhet som har vært mangelvare i denne saken, legger han til.