Hun konstitueres som ny VM-sjef

Frem til Åge Skinstad er på plass, vil Kristin Mürer Stemland fungere som toppsjef i VM-selskapet.

Styreleder Bård Benum (til venstre) har i samråd med styret og påtroppende VM-sjef Åge Skinstad pekt ut Kristin Mürer Stemland som midlertidig VM-sjef. Her er Benum og Stemland, og Haakon Jensen, under logolanseringen til VM-2025.

13. okt. 2022 14:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Å være på to steder samtidig er utopi og en dårlig løsning for alle parter. Derfor er det viktig og riktig at vi gjør dette. Det er sikkert flere som kunne løst dette bra, men jeg har gått god for Kristin.

Påtroppende VM-sjef Åge Skinstad er glad for at Kristin Mürer Stemland, som allerede er en sentral del av VM-ledelsen, har takket ja til å bli konstituert som VM-sjef frem til han selv er på plass i januar.