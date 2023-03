Hun blir sentral når RBK skriver historie: - Det stresser meg ikke

Elin Åhgren Sørum (23) er endelig tilbake. Det er også én av årsakene til at RBK - på fjerde forsøk - klatrer helt øverst på tabellen.

2023 er året hvor det forventes gull av Rosenborg Kvinner. Det er kontinuitetsbærer Elin Åhgren Sørum enig i.







24.03.2023 10:15 Oppdatert 24.03.2023 10:37

– At det prates om gull... Det stresser meg ikke. Jeg er ganske sikker på at vi har det som skal til. Og jeg håper å hjelpe til med at laget blir enda bedre enn i fjor.

Hun har vært med siden 2018, tromsøværingen Åhgren Sørum. Fra den gang Rosenborg fremdeles het Trondheims-Ørn. Dermed er midtbanespilleren av de store kulturbærerne i klubben, til tross for at hun fremdeles er ung nok til å spille for aldersbestemte landslag.