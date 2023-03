Tror medaljen ryker for RBK: – Savner en tydelig plan

To uker før seriestart tviler Adressa-ekspert Michael Karlsen på at RBK ender blant de tre beste i 2023. To klubblegender kan heller ikke garantere medalje.

Ute av cupen: RBK har vært gjennom en ujevn vinter. Her fra da Lars Erik Salvesen økte til 2–0 for Viking i cupkampen for noen uker siden.

23.03.2023 08:51

- RBK fikk mye ros i fjor. Med god grunn. Ikke bare for det som skjedde på banen, men at hele klubben virker mer samlet og Trøndelag fikk troen igjen.

Slik innleder Karlsen når han - to uker før seriestart - blir utfordret på hvor han mener RBK står for øyeblikket.