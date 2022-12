«Zucca» scoret hat trick og skrev historie: – En skikkelig god leder

(Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 4–1) Mats Zuccarello scoret karrierens andre hat trick da Minnesota Wild vant over Chicago Blackhawks.

Kristian Arnesen Strømshoved, VG

17. des. 2022 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen åpnet scoringsballet da han etter 4.54 i første periode kunne sende pasningen fra Kirill Kaprizov i mål.

En snau time senere, to minutter før fulltid i den tredje perioden, var det også «Zucca» som avsluttet ballet da han på åpnet mål satte inn sin tredje scoring for kvelden. I tillegg hadde nordmannen én assist.

Dermed ble det en historisk kamp for 35-åringen. For med sitt andre hat trick i karrieren, det første kom i 2015 da Zuccarello spilte for New York Rangers, ble han den første nordmannen i historien til å score to hat trick i løpet av karrieren.

– Dette er hva vi prøver å oppnå hver gang. I noen kamper er det vanskelig, men i andre kamper spretter pucken vår vei. Jeg synes kampen i dag gikk ganske bra for oss, sier den norske hockeystjernen til AP.

Espen «Shampo» Knutsen som i en årrekke spilte i den amerikanske ligaen, har ett NHL-hat trick å vise til i karrieren.

Samtidig ble nordmannen den eldste spilleren i Minnesota Wilds historie som scorer et hat trick for klubben, skriver svenske HockeyNews.

Med nattens scoringer og assist sørget han også for å levere sin niende strake kamp med poeng for klubben, og er nå bare fem kamper unna rekorden for flest kamper på rad med poeng. Den rekorden er det rekkekamerat Kirill Kaprizov (25) som har.

– Jeg håper han slår alle rekorder, sier Kaprizov til klubbens egen kanal.

På 30 kamper har Zuccarello nå 34 målpoeng, fordelt på 13 scoringer og 21 assists.

– Selvfølgelig er han god offensivt og scorer poeng. Men det er når man ser ham jobbe hjemover i banen. Passe på motstanderne, god køllebruk, taklinger, undertallsspill og hans evne til å sette laget først. Som gjør oss sterkere i angrepet. Han har vært en skikkelig god leder for oss. Hele året, sier Minnesota Wild-trener Dean Evason etter kampen.

Minnesota Wild ligger på en tredjeplass i NHLs «Central Division», tre poeng bak Winnipeg Jets og fem poeng bak Dallas Stars.