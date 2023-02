Nidaros hockey ble seriemester mens spillerne var i styrkerommet

Tirsdag ettermiddag fikk Nidaros Hockey beskjeden om at de er seriemester i 1. divisjon.

Spillerne i Nidaros hockey kan juble for seriemesterskapet etter at de tirsdag fikk det bekreftet. Bildet er fra kampen mot Gjøvik der Nidaros hockey vant 4–3

14.02.2023 19:17 Oppdatert 14.02.2023 19:58

Det skjedde mens laget avsluttet treningsøkten med styrketrening.

– Det var overhodet ikke noe vi hadde i tankene. Vi regnet med at vi måtte reise til Narvik og vinne de to kampene for å være sikre, sier sportslig leder i klubben, Martin Jansson.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn