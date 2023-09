Hopp-pioner legger opp

Daniela Iraschko-Stolz (39) velger å legge hoppskiene på loftet, melder Die Presse.

Daniela Iraschko-Stolz tok bronse da Maren Lundby vant VM-gull i Seefeld i 2019. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 20:32 | Oppdatert: 25.09.2023 20:59

– Tiden er inne for meg å sette en stopper for min aktive karriere. Alle som kjenner meg, vet at jeg så klart hadde elsket å fortsette. Men hvis du har vært i stand til å utøve idretten din så lenge som jeg har gjort, så bør du ikke klage, sier hun i en pressemelding.

– Nå kan jeg nok lenge med mine to knær uten ytterligere operasjoner, fortsetter østerrikeren.

– Iraschko-Stolz er et forbilde for alle kommende generasjoner, sier Mario Stecher, sjefen for hopp og kombinert i det østerrikske skiforbundet.

Hun har ett individuelt VM-gull - og det kom i Oslo i 2011. I 2021 ble det lag-gull. Hun har også 16 enkeltseirer i verdenscupen.