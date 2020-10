Trenerne har forklaringen på de unormalt jevne resultatene i herrehåndballen

Hvorfor er håndballkampene i serien så jevne denne sesongen? Trenerne prøver å forklare.

Elverums trener Børge Lund (i midten med ansiktet til) og hans lag tapte mot Haslum i serien. Nå venter Champions League mot Flensburg torsdag, før det blir nye serierunder. Foto: Stein J. Bjørge

Se på sifrene fra siste serierunde: Fyllingen-Kolstad 23–25. ØIF Arendal-Fjellhammer 26–26. Drammen-Runar 24–23. Bækkelaget-Halden 24–23. Nærbø-Elverum 23–25.

Det er kun tette kamper. Den spesielle sesongen har gitt seg utslag som ikke var med i beregningen før sesongstart.

Runars trener Leif Gautestad (57) har vært med i 40 år. Han kan ikke huske at det har vært så jevnt før.

Det samme sier trenere som Elverums Børge Lund, Haslums Sten Stockfleth og ØIF Arendals Marinko Kurtovic.

Sesongen skiller seg ut

Lars Hojem Kvam i Norges Håndballforbund har på oppdrag fra Aftenposten funnet ut følgende:

De ti siste sesongene har det ikke vært en så jevn runde som den siste.

Det er flere enkeltdager med uavgjort, men som oftest har minst én kamp pr. runde gitt et sluttresultat med romslig margin.

Og den siste runden var ikke spesiell. Observasjonen er også at det er færre mål enn normalt. Kun Elverum har et snitt (30,6) over 30. Men først og fremst spiller topplagene jevnt med motstandere som man på forhånd trodde var et lett bytte.

Her er trenernes vurdering av hva som er årsaken:

Pandemien har gjort at lagene har hatt dårligere forberedelser, færre treningskamper og turneringer

Nesten tomme haller har en innvirkning på innsats og sluttresultat.

Uten hjemlig trykk påvirkes dommeravgjørelser mindre.

Et generasjonsskifte på trenersiden har fått opp flere unge, sultne trenere.

De er mer profesjonelle og bedre enn noensinne.

Lag som undervurderer motstanderen, får svi mer enn før.

Flere profesjonelle spillere gjør at kampene i ligaen svinger litt mindre.

Mange klubber har jobbet godt over tid og fått opp nivået.

Flere av dagens spillere opptrer på en klokere måte på banen.

Topplaget Elverum får mer slitasje ved å spille i Champions League.

ØIF Arendal møter Viking borte søndag. «Hvis vi har lært noe av Fjellhammer, taper vi ikke», sier trener Marinko Kurtovic. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Fakta Tabellen

Elverum 8 7-0–1 14 ØIF 9 6–2–1 14 Drammen 9 6-1-2 13 Bækkelaget 9 5–1–3 11 Haslum 8 5–0–3 10 Kolstad 9 4–1–4 9 Nærbø 9 4–1–4 9 Runar 9 4–0–5 8 FyllingenB. 9 3–2–4 8

Fjellhammer 10 2–2–6 6

Viking 8 2–1–5 5

Halden 9 2–0–7 4 Sandefjord 8 1–1–6 3

*Kampen mellom Drammen og Sandefjord er satt til 0-0, med seier til Drammen grunnet avdekket regelbrudd. Vis mer

Om å bruke hodet

– Jeg er overrasket over jevnheten. Det er ekstremt. Tidligere følte jeg det var mer tempo, tempo, tempo. Nå er opplevelsen at lagene spiller litt mer taktisk, istedenfor å spille over evne. Utøverne bruker hodet mer og dermed blir det heller ikke så mange taktiske feil, sier Sten Stockfleth i Haslum.

Hans lag tar imot Viking i Nadderud Arena onsdag, før flere lag skal i nye kamper på søndag.

Haslum har beseiret Elverum denne sesongen, noe mange eksperter ikke hadde sett for seg. ØIF Arendal har gått på en blemme mot Fjellhammer, som er nyopprykket denne sesongen.

Haslum-trener Sten Stockfleth (t.v.) og spiller Vegard Tennfjord er klar for kamp onsdag kveld. Det kan bli jevnt mot Viking. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Kan ikke senke seg ned

Marinko Kurtovic, sjef i Arendal, sier det slik:

– Det topplaget som ikke er «helt på», vil tape. Nå må man være like fokusert hele veien, uansett hvor du ligger på tabellen.

Kurtovic forteller at det ikke lenger går an å tenke at «dette ordner seg», hvis man møter et lag på siste halvdel av tabellen.

– Det er en holdning mange har hatt. Nå må vi være påskrudd fra start.