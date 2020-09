Særnorske regler stoppet Vipers-kampen: – Dette viser bare hvor sykt god kontroll vi har i Norge

Takket være særnorske regler ble koronasmitten i FTC oppdaget – og Vipers slapp å stå ansikt til ansikt med potensielle smittekilder i Champions League-kampen.

KRISTIANSAND: – Dette viser bare sykt god kontroll vi har i Norge, og hvor smart det er at vi har særnorske regler som krever at lagene blir testet når de kommer til landet. Hvis ikke kunne vi risikert at smitten hadde spredt seg i laget vårt, sier Marta Tomac.

Det var fredag ettermiddag at Vipers sendte ut pressemelding om at lørdagens Champions League-kamp mot det ungarske laget FTC Hungaria måtte utsettes. To av deres spillere hadde avlagt positiv koronatest etter ankomst til Norge.