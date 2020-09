«Jeg var heldig. Jeg rakk verken å ruse meg eller bli deprimert»

Jobb, kjæreste og barn. Iver Horrem (43) er glad for at han hadde livet på stell da livet som «egoist» var over.

Sandvolleyballspilleren fra Gossen la opp etter OL i Brasil i 2016. Han kom aldri nærmere enn femteplass i verdensserien, men ble kåret til verdens beste server av det internasjonale forbundet i 2006. Ett av høydepunktene var seieren til Horrem og Bjørn Maaseide mot USA i Athen-OL i 2004.

I dag er han markedssjef i Norges Volleyballforbund. Horrem føler med Petter Northug, og forstår mekanismene som gjør at de største stjernene ofte kan streve med å finne seg til rette etter karrieren.