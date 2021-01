Kristoffersen sliter på glattisen: – Jeg er ikke happy

Henrik Kristoffersen (26) har hatt en trøblete sesong, med skuffende plasseringer i flere renn. Han mener utstyret må ta sin del av skylden.

FRUSTRERT: Henrik Kristoffersen er veldig frustrert over utstyrsproblematikken han har møtt på i årets slalåmsesong. Foto: LISI NIESNER / Reuters

– Jeg må finne ut av det. Jeg legger vanligvis alltid skylden på meg selv, men akkurat nå ... Jeg kjører jo ikke dårlig på ski, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre annerledes annet enn å endre på utstyret, sier Kristoffersen til VG.

Kristoffersen har slitt med å få skikkelig grep og mener snøen i år – under kaldere forhold enn i fjor – er mer isete fordi vanne fryser til på toppen av snøen. I Schladming, der han har vunnet kveldsrennet fire ganger tidligere, ble det nok en skuffende prestasjon. Han endte som nummer elleve, hele 2,18 sekunder bak østerrikske Marco Schwarz.

– Når skiene sklir ut sånn som dem gjorde i Schladming, så taper man fem til ti hundredeler i hver sving det skjer i. Det blir veldig mye over to omganger, forteller han til VG.

– Jeg mener at sånn jeg kjører er raskest. Men når grepet slipper og man ikke får draget og akselerasjonen ut av svingen, blir jeg hardt straffet for det.

Han avviser imidlertid at det er teknikken som må tilpasses inn mot VM i Cortina d’Ampezzo i starten av februar.

– Hadde jeg vært 12 år kunne jeg kanskje byttet teknikk, men det er litt sent å gjøre nå som jeg er 26, sier den regjerende verdensmesteren i storslalåm og ler litt.

Det er heller ikke noe alternativ å bytte bort fra Rossignol. Han fortsetter på det franske skimerket.

– Vi hadde et videomøte i går og det virker som de prøver alt de kan. De holder på å lage to nye oppbygninger nå, så får jeg bare håpe at de funker bedre.

– Har du spart noen spesielle ski til VM?

– Nei, for jeg vil heller at ting skal funke bra hele tiden enn at det kun skal funke i VM.

– Jeg er ikke happy, men tenk hvor mange som sliter over mange år. De fleste går en hel karriere uten i det hele tatt å komme på pallen. Det setter ting i perspektiv. Jeg har vært på pallen 64 ganger på syv år og jeg har jo vunnet ett renn i år, så det er ikke helt krise, sier Kristoffersen.

– Men tro meg, jeg er den som er mest skuffet av alle nå, for det er jeg som krysser mållinja og ser at jeg ligger bak ...

