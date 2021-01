Norsk langrenn dropper verdenscuprenn i Tsjekkia

Norge sender ingen langrennsløpere til verdenscuprennene i tsjekkiske Nove Mesto na Morave i februar.

Langrennssjef Espen Bjervig mener det er for stor risiko å sende norske løpere til verdenscuprenn i Tsjekkia. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Nå nettopp

Det kommer fram i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Bakgrunnen er den uoversiktlige smittesituasjonen i Europa.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktivitet har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger. Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, og i tillegg er smittesituasjonen i Tsjekkia høy, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen for langrenn i skiforbundet.

Før avgjørelsen hadde langrennsledelsen planer om å sende et B-preget lag til rennene i Tsjekkia 20 til 21. februar.

– Helsa til utøvere og støtteapparat er fortsatt vår viktigste prioritet. Risikoen det innebærer å utsette en tropp for covid-19 veier tyngst i avgjørelsen om å ikke delta i verdenscupen i Nove Mesto, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Norsk langrenn droppet i desember to verdenscuphelger i Davos (Sveits) og Dresden (Tyskland). I tillegg gikk hele Tour de Ski på nyåret uten norske løpere. Norge gjorde comeback internasjonalt i Lahti sist helg.