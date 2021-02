Holta ferdig i Sola - blir proff i utlandet

Fullfører sesongen og drar til Ungarn.

Malin Holta drar til Ungarn etter sesongen og fortsetter karrieren der. Foto: Kristian Jacobsen

3. feb. 2021 13:12 Sist oppdatert 27 minutter siden

Sola-profilen Malin Holta er ferdig i klubben etter inneværende sesong. Hun skal spille for den ungarske toppklubben Siófok KC, og har signert en toårsavtale med klubben.

– Jeg er klar for å gi alt og fullføre årets sesong med Sola. I år har det vært utrolig kjekt å spille håndball, og vi har oppnådd gode resultater i REMA 1000-ligaen, og ikke minst kommet til cupfinale for første gang i klubbens historie. Etter sesongen er jeg klar for et nytt eventyr i utlandet, og gleder meg til å spille for Siófok KC, sier 27-åringen til Solas hjemmeside.