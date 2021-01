McGregor knocket ut i comebacket

Superstjernen Conor McGregor (32) var tilbake i MMA-buret i natt, men ble knust da Dustin Poirier (32) vant på teknisk knockout i andre runde.

AVGJØRELSEN: Her treffer Dustin Poirier med høyreslaget som senker Conor McGregor. Sekunder senere er kampen over. Foto: Jeff Bottari, TODAY Sports

24. jan. 2021 06:40 Sist oppdatert 7 minutter siden

McGregor mot Poirier var hovedkampen på «UFC 257» i Etihad Arena i Abu Dhabi i natt. Den ble avgjort halvveis ut i den andre runden da Poirier traff McGregor med flere harde slag før en «høyre krok» senket den irske kampsport-stjernen.

Sittende på rumpa mot burveggen tok McGregor imot en ny høyre-venstre-kombinasjon før dommer Herb Dean kastet seg inn og stoppet kampen sving og stoppet kampen da to minutter og 28 sekunder gjensto av runde to av den Viaplay-sendte storkampen.

FIKK REVANSJE: Dommer Herb Dean utroper Dustin Poirier til vinner av kampen mot Conor McGregor. Foto: Jeff Bottari, TODAY Sports

McGregor: – Kommer tilbake

McGregor ble liggende omtåket på kanvasen før han kom seg opp på en stol inne i buret. Men han var tydelig omtåket, oh hadde store problemer med å stå på det høyre beinet. Men han tok nederlaget med stil, og gratulerte Poirier med seieren.

Nå er det amerikanske Poirier som melder seg på som den heteste kandidaten til å kjempe om tittelen i UFCs lettvekt-divisjon. Det store spørsmålet nå er om han skal møte regjerende mester Khabib Nurmagomedov. Problemet er at sistnevnte angivelig har lagt opp.

STJERNESMELL: Conor McGregor (t.v.) treffer her med et av sine fryktede venstreslag, men det var Dustin Poirier som gikk seirende ut av nattens kamp. Foto: Jeff Bottari, TODAY Sports

En annen mulig motstander er Michael Chandler som knocket ut Dan Hooker på imponerende vis i den siste kampen før Poirier og McGregor entret buret.

– Jeg følte egentlig at dette var en tittelkamp. Vi vet jo ikke om Khabib kommer tilbake. Jeg er mesteren, sa Poirier og fikk applaus fra McGregor.

– De lave sparkene hans var veldig gode. Beinet mitt var «død» og jeg var ikke like komfortabel som jeg burde være. Jeg må bare børste av meg skuffelsen og komme tilbake, og det er det jeg skal gjøre, sa McGregor da han ble intervjuet oppe i buret.

– Du kommer ingen vei ved å være inaktiv i denne businessen. Det er tøft å svelge dette, men jeg kommer tilbake lovet 32-åringen.

Poirier gikk respektløst til verks, og tok ned McGregor etter et drøyt halvminutt. Men iren kom seg opp igjen, og mesteparten av runden foregikk stående.

McGregor timet som vanlig slagene sine godt, og traff en del mot slutten av åpningsrunden, men Poirier svarte med lave spark i en rimelig jevn runde.

Åpningen av den andre runden var også jevn, men Poiriers taktikk med lave spark betalte seg. Da han også fikk inn flere treffere til hodet ble McGregor tydelig rystet, før han gikk ned og dommeren stoppet kampen.

Tapte mot McGregor i 2014

Dette var andre gang McGregor og Poirier møttes i MMA-buret. I september 2014 vant McGregor på teknisk knockout i første runde. Det var McGregors fjerde UFC-seier av like mange mulige, og bidro sterkt til at interessen for ham eksploderte.

I 2015 vant McGregor to nye kamper før han tok sin første tittel med den vanvittige knockouten mot Jose Aldo.

Han tapte deretter mot Nate Diaz, men vant returkampen noen måneder senere. I november 2016 tok han sin andre UFC-tittel mot Eddie Alvarez. På grunn av sin enorme popularitet fikk McGregor den oppsiktsvekkende boksekampen mot Floyd Mayweather i 2017.

Etter nesten to år borte fra MMA-bure var han tilbake mot Khabib Nurmagomedov i oktober 2018, men ble knust og tapte på submission i fjerde runde før kaoset brøt løs i arenaen.

I januar i fjor var McGregor nok en gang tilbake, og knuste Donald Cerrone på knockout etter bare 40 sekunder.