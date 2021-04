Støre om superligaen: – Vil ødelegge fotballfellesskapet

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er blant politikerne som reagerer på opprettelsen av den europeiske superligaen.

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har ingenting til overs for fotballens nye superliga. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Nå nettopp

I et Facebook-innlegg poengterer Støre hvor viktig fotballen er for millioner av mennesker. Han er glad for å se alle reaksjonene mot utbryterligaen som tolv storklubber i England, Italia og Spania står bak.

– Fotball er fellesskap. Fotball er drømmer. Fotball er livsglede for millioner av mennesker. Fotballkampen er demokratisk med muligheter for alle, alle kamper begynner på 0-0. Da er det også viktig, skriver Støre og fortsetter:

– Derfor er jeg glad for å se de massive og sterke reaksjonene mot grådigheten og egoismen i planene om en superliga forbeholdt kun de rikeste klubbene. En liga som vil gjøre de rike enda rikere, ta drømmene fra andre, ødelegge fotballfellesskapet.