Koronatilfelle hos Danmark i VM – Norge mener VM er trygt

VM-spiller Emil Jakobsen har testet positivt for korona og er i isolasjon, melder det danske håndballforbundet.

Danmarks landslagstrener Nikolaj Jacobsen har fått en positiv koronatest i sine spiller-rekker. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

15. jan. 2021 11:16 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed har arrangøren fått utøver-smitte inn i den såkalte boblen for første gang, og det gjør at flere tar til orde for at mesterskapet ikke kan fullføres.

Et knippe gode spillere valgte å stå over VM på grunn av smittefaren. Det gjelder blant annet tre tyske stjerner.

To lag meldte avbud til VM etter smitteutbrudd. I tillegg var det flere positive tester i tropper da de ankom flyplassen i Kairo.

Jakobsen, som tidligere har vært covid-19-syk, testet på nytt positivt ved den siste testen laget foretok i Egypt.

Han er satt i isolasjon sammen med Morten Olsen, som er romkamerat, opplyser forbundet i pressemeldingen.

– Godt forberedt

Danmark VM-åpner fredag mot Bahrain. Olsen kan være med i troppen om han tester negativt på testen som gjøres fredag. De danske spillerne og resten av støtteapparatet blir testet nok en gang før kampen.

– Vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette på Emils vegne. Vi har vært godt forberedt på denne situasjonen, og vi følger vår egen og Det internasjonale håndballforbundet (IHF) velbeskrevne og restriktive koronaprotokoller, som betyr at vi blant annet testes igjen i dag og i morgen, sier Danmarks sportssjef Morten Henriksen.

Mener det er trygt

Danmarks tropp bor på et gigantisk hotell i sentrum av Kairo. Det har nær 1100 rom. Sju andre lag er også innlosjert der sammen med andre involverte i VM.

Norges tropp har base utenfor Kairo. Håndballpresident Kåre Geir Lio sier det ikke er vurdert å avbryte mesterskapet.

– Vi tufter alle våre vurderinger på innsikt fra det medisinske personellet som er til stede (i Egypt), og (medisinsk ansvarlig) Thomas Torgalsen mener det er god kontroll på tryggheten til spillerne og atferden i eget lag, sa Norges Lio til NTB før nyheten om den positive danske prøven kom.

Han mener det er trygt å fortsette VM.

– Slik som våre medisinske spesialister vurderer det, så er det trygt.