Stusser over at konkurrentene ikke kopierer norsk suksessoppskrift: – Veldig rart at de ikke plukker det opp

Aleksander Aamodt Kilde (28) tok sin andre seier på to dager i Val Gardena. Det gjør at han senker skuldrene for resten av sesongen.

Aleksander Aamodt Kilde leder verdenscupen etter å ha tatt to seire på to dager. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Men verdenscuplederen i alpint får ingen tid til å smake på karamellen. Allerede søndag står han på startsteken under storslalåmen i Alta Badia.

– Jeg kan ikke hvile på laurbærene helt ennå, sier han.

I det hele tatt har Kilde hektiske måneder i vente. Fra Alta Badia skal han videre til Innsbruck. Der skal han feire jul med foreldrene og lade batteriene i fem dager. Så venter Bormio før konkurransene går slag i slag frem til VM.

– Jeg er veldig klar for fortsettelsen. Det er superdigg å gå inn i julen med to seire i lommen. Det har jeg aldri gjort før, så det kjennes veldig digg.

Fakta Aleksander Aamodt Kilde * Alder: 28 år (født 21. september 1992) * Klubb: Lommedalen * Meritter, verdenscupen: Én sammenlagtseier (2019/20) og seks enkeltseirer. * VM: To 4.-plasser som beste plasseringer (2017) * OL: 13.-plass beste plassering (2014 og 2018) * Aktuell: Vant lørdagens verdenscuprenn i utfor i Val Gardena, Italia. Dagen før seiret han i super-G. (NTB). Vis mer

Presset som forsvant

Med seier både i utfor og super-G på to små dager i Val Gardena, har Kilde bevist at han mener alvor i verdenscupen også i år. I fjor vant han.

– Tidlig i sesongen kjente jeg at jeg måtte bevise hva jeg er god for med tanke på fjoråret, sier han.

Derfor har de to seirene i helgen faktisk gjort at Kilde føler presset både han og andre legger på ham, blitt mindre.

– Disse to dagene har gjort at veldig mye vekt er tatt vekk fra skuldrene. Det er alltid et press der, men nå vet jeg at farten er der og at skikjøringen fungerer. Da er det bare å klemme på videre.

Aleksander Aamodt Kilde vant verdenscupen i fjor. Etter seieren lørdagens utforrenn, er han i førersetet igjen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / REUTERS

Stusser over taktiske valg

Lørdagens seier er hans sjette i verdenscupen. Og den er hans andre i utforen i Val Gardena. Da han vant i den samme løypen i 2018, ble det gjort et poeng ut av at de norske løperne bruker flere stavtak og mer kraft i skøyting i starten av løypen enn sine konkurrenter.

TV-bildene viste at dette var noe av den norske vinneroppskriften også i 2020. Det ble blant annet bemerket av NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

– Jeg har stilt meg det spørsmålet i ti år snart. Norge har hatt en fordel der, og kanskje er det derfor de har dominert den bakken. Kilde staker og skøyter lenger enn de fleste, sa han.

Også Kilde stusser over at konkurrentene ikke gjør som ham i starten av bakken.

– Det er veldig rart at ikke de andre landene plukker det opp de også. Jeg tror de gjør det, men kanskje nervøsiteten tar dem litt før start. Da kan de glemme at starten faktisk har noe å si, sier han.

Fokusområde lenge

Å bruke mye kraft på å skape fart direkte ut fra start, har vært noe det norske landslaget har hatt som fokusområde over lang tid.

– Vi har hatt veldig mye fokus på starten, og det har vi hatt i flere år nå, forteller Kilde.

– Det å være bevisst på at det er viktig, er vi flinke på.

Lenge så det ut som om Norge skulle ta dobbeltseier i Italia. Men Kjetil Jansrud ble henvist til den sure fjerdeplassen av Beat Feuz som tok tredje, og amerikanske Ryan Siegle-Cochran som tok annenplassen.

I kvinnenes utfor i Val d’Isere tok Kajsa Vickhoff Lie fjerdeplassen. Det er 22-åringens beste plassering i utfor i karrieren. For Ragnhild Mowinckel ble det 25. plass.