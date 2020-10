To Vipers-profiler nærmer seg comeback etter skade

Både Heidi Løke og Silje Waade kan komme til å gjøre comeback i onsdagens NM-kvartfinale borte mot Molde.

– Det kan være at begge to er med. Status er at det ser ganske bra ut både for Heidi og Silje, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tirsdag ettermiddag.

Heidi Løke har vært ute av spill siden hun fikk et nytt brudd i nesa da Norge spilte Golden League i starten av oktober. Mens Silje Waade har slitt med en kneskade, og måtte takke nei til den samme landslagssamlingen i Danmark.