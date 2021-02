Forklaringen bak kombinertsuksessen: En ung gutt som kom inn og satte en ny standard

OBERSTDORF: Norge gikk gjennom et generasjonsskifte i kombinert. Det som skjedde, førte til suksess og masse gull.

Jarl Magnus Riiber på vei inn til en ny tittel. Denne gangen sammen med sine tre lagkamerater Espen Bjørnstad (f.v.), Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro. Foto: Terje Pedersen, NTB

Da Jarl Magnus Riiber gikk i mål, ble han tatt imot av en trio som hadde gjort grovjobben i kampen om VM-tittelen i lagkonkurransen.

Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, og Jens Luraas Oftebro hadde gjort en så god jobb ved å holde Østerrike og Tyskland unna, at ankermannen bare kunne cruise inn til gull.

Kvartetten viste hva som bor i dem, selv om gjengen bare lå på fjerdeplass etter hoppingen.

– Norge har en sterk gjeng som vil vinne alt i VM, mener sportssjef Ivar Stuan.

Det kan bli fem gull, for nå har allerede kvinnene tatt sitt ene og herrene to av fire.

Men hva er så forklaringen på at den norske paradegrenen er blitt en sikker vinner i mesterskap?

Stuan og flere med ham er overbevist om at Jarl Magnus Riiber har en nøkkelrolle.

– Vi hadde et generasjonsskifte da flere voksne løpere ga seg, sier Stuan.

Han tenker på typer som Magnus Moan, Jan Schmid og Mikko Kokslien blant dem som hadde skaffet Norge flere medaljer og som var på vei ut. Da Riiber kom inn på laget, skjedde det noe.

– Han satte en ny standard i hoppbakken. Han pushet de andre som var der.

Dette bekreftes av flere.

– Det er ikke noen tvil om at dette stemmer, sier Magnus Moan.

Han er i VM for å jobbe med sosiale medier rundt laget.

– Det ble en ny giv med Jarl, og jeg opplevde at han hevet kompetansen i bakken. Han skal ha mye av æren for det produktet vi har i dag.

Jubel og VM-gull til Norge. F.v.: Espen Bjørnstad, Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak. De vant 4x5 km lag i kombinert. Foto: Terje Pedersen, NTB

Landslagstrener Peder Sandell sier det slik:

– Jarl kom inn og satte en vanvittig standard i hoppbakken. Jeg jobbet i Kollenhopp da, men så at han kjørte mange bommer lavere på trening. Det var noe som gjorde at de eldre gutta havnet langt bak og ble stresset.

Det betyr at Riiber hoppet like langt som lagkameratene med lavere fart.

Fakta Gullguttene Espen Bjørnstad (27), Byaasen skiklub Jørgen Graabak (29), Byåsen idrettslag Jens Lurås Oftebro (20), Jardar Jarl Magnus Riiber (23), Heming Vis mer

Jørgen Graabak, som har vært med lenge, syntes det var topp å få inn en sulten unggutt. Trønderen hadde sin spisskompetanse i langrenn, men fikk nye impulser. Alle fire på laget har klart å heve seg, selv om det fortsatt er langrenn som de fleste behersker best.

Jens Lurås Oftebro (t.h.) sender Jarl Magnus Riiber ut på sistetappen, og han fikk en god luke til neste nasjon. Foto: Terje Pedersen, NTB

Lover flere medaljer

Og uansett har Norge et mesterlag og en gjeng som jobber sammen.

– Vi ser frem til neste øvelse torsdag i storbakken. Det er der vi er best, mener Stuan.

Jens Lurås Oftebro, karakterisert som en vinnerskalle, har fått det skikkelig til der. Han viste også i langrennet søndag at han kunne holde den sterke tyskeren Eric Frenzel unna.

Hva sier så Jarl Magnus Riiber selv om alt skrytet han får?

Han vil helst snakke om innsatsen til de andre på laget. De som gjorde det lett for ham å være avslutter.

– Det Bjørnstad gjør på 1. etappe og knuser tyskerne allerede der, var rått, sier Riiber.

Oslogutten er imidlertid enig i at Norge er et bedre hopplag enn tidligere og at han har en finger med i spillet.

– Vi har alle pushet hverandre. Det er derfor det ble gull i dag.

Det hører med til historien at Norge har et godt serviceteam som samarbeider tett med langrenn og Olympiatoppen.