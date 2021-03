UFC-mesterens farlige reise til tungvektstronen

Francis Ngannou (34) er ny tungvektsmester i UFC etter at han knuste Stipe Miocic (38) på knockout i natt. Veien til toppen har vært alt annen enn enkel for mannen som i voksen alder var lutfattig og hjemløs i Marokko og Frankrike.

Den amerikanske brannmannen Stipe Miocic er historisk i UFC-sammenheng. Han er den som har klart å forsvare tungvektstittelen lengst, og da han knuste nettopp Ngannou i 2018 satte han ny rekord med tre strake tittelforsvar. Han tapte tittelen til Daniel Cormier samme år, men slo samme mann to ganger senere.

Men i natt var det full stopp igjen for Miocic. Den fire år yngre Ngannou har utviklet seg voldsomt i løpet av de tre årene som er gått siden forrige møte. Kjempen fra Kamerun har alltid vært et fysisk monster, men nå har han flere våpen en slagkraften.

TITTELBELTET: Francis Ngannou får tittelbeltet rundt livet av UFC-president Dana White mens dommer Herb Dean utroper ham til ny tungvektmester i UFC. Foto: Jeff Bottari / X02835

Det fikk han bruk for i første runde mot Miocic i Las Vegas i natt. For da Miocic forsøkte seg på en nedtagning, så svarte Ngannou med imponerende forsvar og sikret seg overtaket i første runde med langt flere treffere og rystet Miocic.

Tidlig i andre runde kom avgjørelsen. Etter 45 sekunder senket han Miocic med en «høyre-venstre»-kombinasjon. Da den abdiserende mesteren kom seg opp igjen ble han jaget av Ngannou.

KNOCKOUT: UFC-mester Stipe Miocic (t.v.) måtte se seg slått av Francis Ngannou tidlig i andre runde. Foto: Jeff Bottari / X02835

I et desperat forsøk på å forsvare seg med svingslag ble Miocic kontret og senket igjen med en venstre krok. Ngannou fikk også inn et «hammerslag» før dommer Herb Dean kastet seg imellom og stoppet oppgjøret 52 sekunder ut i andre runde.

Nå ligger det an til at Ngannous neste kamp blir et møte med den tidligere lett-tungvekt-mesteren Jon Jones – sportslig sett kanskje den aller beste fighteren gjennom tidene. Hovedproblemene til Jones har skjedd utenfor UFC-sirkuset, men nå skal han trolig satse i tungvektsklassen.

– Helt opplagt så virker en kamp mot Jon Jones mest fornuftig for min del, sa Ngannou på pressekonferansen etter seieren.

– Uansett så skal jeg snart fighte igjen. Dersom Jon Jones ikke kommer til tungvekt, så må vektklassen utvikle seg. Som ny mester så har jeg bestemt meg for å sørge for at det blir mer aktivitet i denne klassen enn det har vært i de to-tre siste årene, lover Ngannou som også regner med at det på et tidspunkt blir en tredje kamp mot Miocic.

Den ville veien til USA

At fightere ofte har en spesiell bakgrunn og tøff historie er ikke noe nytt, men Ngannous historie er likevel ekstra spesiell. Han vokste opp under svært enkle forhold i en liten landsby i Kamerun. Oppveksten besto mer av hardt arbeid enn skolegang og lek.

Hans store forbilde var Mike Tyson, og unge Francis hadde en drøm om å bli bokser. Som 26-åring bestemte han seg for å rømme fra landet i håp om å skaffe seg en fremtid uten fattigdom. Han reiste via Nigeria og Algerie til Marokko. På vei igjennom Sahar-ørkenen var han så dehydrert at han drakk fra et vann der det lå døde dyr.

– Jeg tenkte at «Jeg dør kanskje av å drikke dette vannet, men hvis jeg ikke drikker dette dør jeg uansett». Så jeg drakk, har Ngannou fortalt.

I Marokko måtte han gjemme seg i skogen for å gjemme seg for politiet. Håpet var å komme seg over havet til Spania, og Ngannou spiste rett og slett fra søppelkassene for å overleve. Seks ganger ble han kastet ut av landet, men ga seg ikke.

Til slutt kom han seg på en båt til Spania, der han ble arrestert og satt to måneder i fengsel. Da han slapp ut bodde han på en parkeringsplass i Paris mens han begynte å trene MMA hos noen trenere som så det enorme potensialet han hadde.

Han debuterte som proff i 2013, og to år senere signerte han for UFC. Nå er han mester.