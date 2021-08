Filip Ingebrigtsen ute etter svakt forsøksheat: – Ingenting i en finale å gjøre

TOKYO/OSLO (VG) Mens Jakob Ingebrigtsen (20) lekte seg videre fra forsøksheatet, greide ikke bror Filip (28) å henge med løperne i teten.

3. aug. 2021 02:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en dårlig følelse. Det er tungt hele veien. Jeg har ikke bein til å holde følge. Det er klart det er kjedelig. Jeg hadde håpet det skulle gå bedre, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Han lå lenge brukbart plassert midt i feltet, men hadde ikke noe å gi mot slutten av løpet og falt bakover i feltet. Han løp inn på tiden 3.38,02.

– En skygge av seg selv, mener NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg hadde trodd at 3.32 i Monaco og en heving av det nivået ville bety at Filip var god for ned mot 3.30 her, men slik ble det ikke, sier friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

De seks beste i hvert heat, samt de seks beste tidene, går videre til semifinalen. Filip Ingebrigtsens tid var til slutt ikke god nok.

– Tiden er ikke så nøye. Det er mer det at jeg ikke er i nærheten av å være topp seks. Da har jeg ingenting i en finale å gjøre, sier Filip Ingebrigtsen.

– Han har slitt mye med kroppen tidligere i sesongen, og da er det ikke bare å komme her med lav selvtillit og prestere i det største som finnes, sier bror Jakob.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at Filip hadde gått videre. Han legger ned like mye arbeid som meg. Samtidig har han mye å si for min satsing også, fortsetter Jakob Ingebrigtsen.

Tempoet var ikke spesielt høyt i det andre heatet heller, og ingen av de utenfor topp seks hadde bedre tid enn Filip Ingebrigtsen.

Men i det tredje heatet, hvor Jakob gikk videre fra, ble det satt opp et høyt tempo og dermed falt Filip Ingebrigtsen ut.

VGs reporter i Tokyo spurte Gjert Ingebrigtsen om en kommentar umiddelbart etter at det ble klart at Jakob gikk videre, mens Filip røk ut. «Ikke nå», svarte Gjert og hastet videre.

1500 meter fortsetter med semifinale 5. august kl. 13.00 og finale 7. august kl. 13.40.

Ingebrigtsen-brødrene har flere ganger tidligere hatt trøbbel i forsøkene i internasjonale mesterskap.

VM i Doha i 2019 åpnet på mest dramatiske vis da Jakob Ingebrigtsen først ble disket i forsøket på 5000 meter – for at han løp på innsiden av banen. Den norske anken førte imidlertid fram og han fikk løpe finalen.

Filip Ingebrigtsen ble disket under Rio-OL i 2016 etter at han brøytet seg fram i forsøket på 1500 meter. Han klarte å sikre semifinaleplassen, men hans britiske konkurrent protesterte – og nordmannen ble disket. Gjert Ingebrigtsen og Norge anket, men den ble avvist.

Under innendørs-EM i Glasgow i 2019 ble Filip Ingebrigtsen disket etter å ha vunnet sitt forsøksheat på 1500-meter. Årsaken var at han tråkket innenfor listen. Anken førte ikke frem.

Timothy Cheruiyot regnes som den største favoritten på 1500 meter i OL. Hittil har ikke Jakob Ingebrigtsen klart å slå kenyaneren, som jogget enkelt videre fra heatet til Filip Ingebrigtsen.