Suverene Oilers innledet det nye året med å knuse tabelltreer Lillehammer med hele 9–2. David Morley (29) noterte seg for tre poeng (to mål og en målgivende pasning) og står nå med 49 poeng på 29 kamper for serielederen.

Denne uken venter to nye muligheter for poengsanking når Oilers møter Frisk Asker borte i kveld og Storhamar borte søndag.