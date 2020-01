Høydeforskjellen mellom den norske kjempen og VM-motstanderen er så stor at ekspertene er usikre på hvem som har fordelen

Armeneren Vartan Avetisyan skal i ringen mot bergenseren 7. mars, og det skjer i Grieghallen. Der skulle det vært kamp om VM-tittelen i oktober, men motstanderen den gangen var 41 år og for gammel for norske regler.

29-åringen fra Armenia er innenfor.

– Det var selvfølgelig veldig surt da det ikke ble noe sist, men jeg brenner så sterkt for dette, så det er ikke vanskelig å være motivert, sier Lihaug.

Tittelkamp

Emil Markic fra Kroatia tok beltet i 2018, men har valgt ikke å forsvare det. Dermed har WBF (World Boxing Federation) bestemt at Lihaug og Avetisyan skal få sjansen til å bokse om det gjeve beltet.

Lihaug stusser ikke over kroatens avgjørelse.

– Det kan være mange grunner, som at det er gått for lang tid, og at han kan ha vært skadet, sier Lihaug.

I sin proffkamp nummer 24, og med 19 seire, møter han en langt lavere bokser. 190 cm mot 177. Det er en utfordring.

– Han er en sterk og eksplosiv, en kraftig liten plugg. Jeg er høyere enn det som er normalt i min vektklasse, sier proffen som går i lett tungvekt.

Det betyr at armeneren slår nedenfra, og for å være forberedt til det må Lihaug hente sparringpartnere fra utlandet.

Fakta: Tim-Robin Lihaug Født: 17. september 1992. Oppvokst: Sotra Bor: Loddefjord i Bergen Yrke: Proffbokser Meritter: 19 proffseire. EM-gull i 2019

Marit Hommedal / NTB scanpix

Har fordel med avstanden

Tidligere proffbokser Roar Petajamaa, som gikk 15 kamper i sin karriere og vant alle, mener det er en fordel for Lihaug at han er den høyeste.

Petajamaa, som brukes som kommentator når Viasat viser boksing, forteller at mange boksere misliker å møte lange motstandere:

– De har så god avstand og så lange armer. Mange takler ikke det så godt.

Selv var han vanligvis lavere enn sine motstandere, men likte det:

– Det å møte høye boksere var det beste jeg kunne få for min egen boksestil. Da fikk jeg brukt rekkevidden min bedre. Det var lettere å komme inn under kroppen på dem.

Petajaama sluttet som bokser i 1998, etter å ha bodd nesten seks år i Florida. Han har god oversikt over det som skjer i bokseverdenen.

– Jeg synes det er fint at det blir en tittelkamp i Bergen.

Mariam Butt / NTB scanpix

Sin egen storstue

Det mener Lihaug også. For ham er Grieghallen noe utenom det vanlige.

– Akkurat det er veldig spesielt, og betyr mye for meg. Jeg håper bergenserne stiller opp, frir han.

For det blir en helaften i hallen, med tre andre norske som også skal i aksjon.

– Det å bokse på hjemmebane er en drøm som går i oppfyllelse.

Det spesielle er at det er 43 år siden en mannlig bokser kjempet om en VM-tittel i Norge. Den gangen var det Harald Skog som tapte for Victor Galindez fra Argentina.

Lihaug håper han blir den første, norske på herresiden som kan hente et slikt VM-belte på hjemmebane.

– Jeg har fokus på å være best mulig forberedt. På papiret er det en femti-femti-kamp. Noen vil si at jeg er underdog. Men jeg tror at kampen blir et fyrverkeri. Jeg gleder meg ekstremt mye og har en god magefølelse.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Har et godt utgangspunkt

– 27-åringen har aldri hatt en bedre start på en slik forberedelse til en storkamp, som skal foregå om åtte uker.

Det sier hans trener gjennom tre år, Trevor Ambrose.

Han er også bosatt i Bergen, og har denne meningen om lengdeforskjellen.

– Tim-Robin er alltid vant til å møte boksere som er lavere enn ham selv. Han har god erfaring fra det. Armeneren er under gjennomsnittet av det som er vanlig i klassen, men det skal vi være forberedt på. Armeneren skal holdes på avstand.

Lihaug har i sin karriere vunnet elleve kamper på knockout. Det er overbevisende.