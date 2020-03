Amerikaner hevder han slo Børge Ouslands historiske bragd: – Det er rett og slett løgn

Børge Ousland er av mange ansett for å være den mest meritterte polfareren i moderne tid. I desember havnet han i medienes søkelys etter en mye omtalt tur til Nordpolen.

Det er derimot andre polferder som har gjort ham verdenskjent. Vinteren 1996–1997 ble nordmannen den første til å krysse Antarktis alene uten forsyninger og hjelp utenfra.

Nå kommer amerikanske Colin O'Brady og sår tvil om Ouslands prestasjon. O'Brady gjorde det samme i 2018, men hevder hardnakket at nordmannen brukte hjelpemidler på sin ekspedisjon.

O'Brady mente at fordi Ousland brukte et skiseil under deler av sin tur, noe amerikaneren ikke hadde brukt, så måtte han bli regnet som den første til å utføre ferden helt uten hjelp. Det til tross for at de gikk to ulike ruter.

– Colin gikk rundt 1500 kilometer, jeg gikk 2845 kilometer. Den andre forskjellen er at jeg brukte et skiseil på ca. én tredjedel av turen, han gikk uten. Det gjør han et stort poeng ut av. Min tur var likevel lenger uten skiseil enn hans, poengterer Ousland.

Børge Ousland

– Rett og slett løgn

«På det tidspunktet så ikke polfarermiljøet på Ouslands skiseil som assistanse, men snarere som en smart innovasjon», skriver National Geographic.

I februar konkluderte det kjente magasinet med at O'Brady «pynter på sine prestasjoner i jakten på berømmelse» i hans nye bok The Impossible First.

Amerikaneren har ligget på New York Times’ bestselgerliste den siste tiden og snakket varmt om sin egen prestasjon på The Joe Rogan Experience – en av verdens mest populære podkaster.

I podkasten kom O'Brady med det Ousland mener er falske påstander rettet mot ham. Der ble det blant annet vist frem et bilde av en person som drev snøkiting. Det mente amerikaneren var Ousland.

– Han prøver å trekke ned mine prestasjoner på en av USAs mest populære podkaster ved å vise frem falske bilder, sier nordmannen.

Amerikaneren hevder også at den norske polfareren brukte skiseilet på store deler av ferden, og kun slepte sin egen slede en liten del av reisen. Samtidig gjør O'Brady et poeng ut av at nordmannen brukte lengre tid enn ham, uten å nevne at Ousland gikk nesten dobbelt så langt. Ousland brukte 64 dager, omtrent ti døgn mer enn amerikaneren.

– Han sier han har stor respekt for meg, men samtidig trekker han prestasjonen min ned. Det er rett og slett løgn at han var den første til å gjøre dette solo, sier Ousland.

Colin O'Brady / TT NYHETSBYRÅN

Slår tilbake mot påstandene

Nordmannen er heller ikke alene om å mene dette. Nå har «hele» polfarermiljøet gått imot amerikaneren. Ousland og 47 andre eventyrere har signert et brev for å støtte opp om artikkelen til National Geographic.

Det er i et omfattende intervju med den engelske storavisen Daily Mail at O'Brady slår tilbake mot påstandene.

– Jeg står ved hvert eneste ord i boken min, sier han.

– Det var virkelig skuffende og sjokkerende å se noe så unøyaktig bli skrevet om deg. Det er så ukorrekt og urettferdige påstander at det nesten er vanskelig å ta det på alvor, slår 35-åringen fast.

O'Brady har på Instagram sagt seg ferdig med saken. Han orker ikke å bruke mer energi på det, påpeker han.

– Jeg har aldri hatt som hensikt å henge ut folk. Jeg har alltid gitt Børge Ousland ære for suksessen. Det han har gjort har inspirert meg, forteller han til avisen.

– En av mine vanskeligste ekspedisjoner

Roald Amundsen er som kjent den første til å nå Sydpolen, men han tok i bruk hunder og ski. «Konkurrenten» Robert Falcon Scott brukte hester og gikk på beina.

– Man kan si at Scott var den første til å nå Sydpolen uten hunder, men Amundsen var likevel først. Uansett hvordan man ser på det, bunnlinjen er hvem var den første til å krysse Antarktis alene? Det var meg, sier Ousland.

Den 23 år gamle prestasjonen henger ekstremt høyt i polfarermiljøet. Flere ønsker nå klarere klassifiseringsregler rundt det å kunne definere «den første» til å oppnå ulike prestasjoner. I akkurat dette tilfellet er derimot ikke Ousland i tvil.

– Turen over Sydpolen som jeg gjorde i 1996–1997 er en av mine flotteste og vanskeligste ekspedisjoner. Det er klart at når slike påstander som Colin kommer med, som går så direkte inn på min arv som polfarer, så reagerer jeg, konstaterer Ousland.