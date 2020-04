Vipers-profil meldte seg da krisen inntraff: – Jeg hadde lyst til å hjelpe

KRISTIANSAND: – Da det gikk ut oppfordring til helsearbeidere og sykepleierstudenter om å melde seg, fikk jeg lyst til å hjelpe. Det er veldig behov for oss når situasjonen er som den er, sier Malin Aune.

Ved siden av å prikke inn mål for både Vipers og landslaget tar hun sykepleierstudiet på deltid, og er straks ferdig med det andre året. I kjølvannet av koronakrisen ligger håndballen død, og det er ingen organisert aktivitet i Vipers. Det åpnet for en utstrakt hånd til et helsevesen som forbereder seg på en kritisk tid framover.