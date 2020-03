Norges OL-håp vil ikke ha spesialbehandling. Treneren avviser korona-unntak for idrettsstjernene.

Svømmetrener Joachim Lilleåsen er krystallklar. Han er endelig hjemme etter en treningsleir på Mallorca. De siste av de 14 aktive og tre trenere fra Lambertseter svømmeklubb og Wang toppidrett kom hjem søndag kveld.

Henrik Christiansen, Norges beste svømmer, er allerede kvalifisert for OL i Tokyo til sommeren. To andre fra Lambertseter jager OL-plass. De aktive og trenerne lurte lenge på hva de skulle gjøre. Enten bli på Mallorca og trene der, eller dra hjem til stengte svømmehaller.

Da beskjeden kom om at også bassengene i Spania ble lukket fra mandag, var det ingen tvil.

Må stå sammen

Selv om svømmerne bruker mesteparten av treningstiden sin i vann, mener Lilleåsen at det ikke skal være noe forskjellsbehandling på idrettsstjerner og alle andre. Det betyr at det ikke skal søkes dispensasjon for at de skal få innpass i svømmehaller til bestemte tider. Selv ikke bare med de beste.

– Vi kan ikke ha noen spesielle regler for noen få toppidrettsutøvere i den situasjonen vi er kjent med nå, er hans oppfatning.

– Solidariteten må gjelde alle. Nå er idretten uviktig. Vi må ta hensyn til samfunnsansvaret, som er viktigere enn å jage egen fremgang og prestisje.

47-åringen mener at alle må stå samlet om et felles prosjekt de neste ukene: Unngå å spre koronavirus.

– På sikt kan kanskje trening i basseng være en løsning, hvis restriksjonene letter litt. Da vil vi gripe den muligheten, legger han til.

Fakta: Hjem til karantene Over hundre norske utøvere er i karantene. En svømmetropp på 14 kom hjem til Norge søndag. Tennisspiller Casper Ruud er foreløpig i USA med sin far. Norske håndballspillere i Sverige avslutter sesongen tirsdag. De som kommer til Norge må rette seg etter reglene her. Skoleelever i karantene og deres medelever på toppidrettslinjer får virtuell undervisning fra mandag.

Må finne løsninger

Henrik Christiansen er enig i at sikkerhet og helse for alle mennesker må komme først. Norges beste svømmer følger de reglene som settes.

– Jeg må bare forberede meg på å gjøre det absolutt beste ut av de mulighetene jeg nå kommer til å få, sier han.

Akkurat som de andre, måtte han i 14 dagers karantene da han kom hjem søndag kveld. Sammen med trener Ronny Anstensen i Lambertseter har han lagt en plan for å løse den neste perioden.

Tvilende på OL

Lilleåsen har hovedansvaret for Stina Kajsa Colleo og Jolann Bovey fra Sveits. Sistnevnte har trent med Oslo-klubben i tre år. De to svømmerne satser mot OL-kvalifisering.

Lilleaasen forteller at han personlig ikke tror det blir noen sommerleker i Tokyo i juli/august.

– Jeg ser ikke hvordan det skal gå til. Hvordan skal utøvere i de forskjellige landene få trent og kvalifisert seg? Det blir så store ulikheter. Men utøverne kan likevel ikke bare gi opp, legge seg på sengen og si at nå er det over. De får et treningsprogram som kan gjøres hjemme.

Viktigst: Etikk og moral

Toppidrettssjef Kristian Gilbert på Wang Oslo deler Lilleåsens synspunkter.

– Det skal ikke være noe unntak for hvordan vi håndterer dette, selv om det dreier seg om kommende topputøvere. Det er mye viktigere å ta hensyn til fellesskapet enn særordninger for enkeltidretter. Vi må ikke glemme etikk og moral.

Gilbert mener det er ekstremt viktig å følge de rådene som kommer fra høyere hold. Selv starter Wang med virtuell undervisning mandag, inkludert teoretisk undervisning fra trenerne.