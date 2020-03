Sammen med spillerne fikk Kolstad-trener Stian Gomo og de andre ansatte på et skypemøte fredag beskjed om at det vil komme et permitteringsvarsel.

- Det vil si at vi går over på Nav, og at alt av aktivitet opphører. Vi har ikke lov til å drive med organisert trening uansett, så dette handler vel om å berge klubben, sier han.