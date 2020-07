Brækhus endelig klar for å forsvare beltene: – Det er en stor lettelse

Cecilia Brækhus skal forsvare beltene sine mot Jessica McCaskill i Tulsa i USA 15. august. Boksedronningen gleder seg til snart å være tilbake.

Cecilia Brækhus med beltene sine. Hun skal nå møte Jessica McCaskill. Danny Moloshok / NTB scanpix

NTB-Even Lübeck

8. juli 2020 07:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå kan jeg begynne å planlegge for å oppnå et konkret mål. Jeg har holdt det gående i en slags limbo fram til nå, så det er en veldig lettelse å endelig ha noe klart foran meg, sier Cecilia Brækhus til NTB.

Egentlig skulle den ubestridte norske verdensmesteren i weltervekt møtt McCaskill i Maryland 17. april, men koronapandemien satte en stopper for det.

Sist uke fikk kampen endelig en ny dato, nesten fire måneder etter at den først var oppsatt.

– Litt bedre på det meste

Brækhus skal forsvare seks belter i kampen mot McCaskill. Hun er skråsikker på seier:

– Jeg regner med å slå McCaskill fordi jeg er litt bedre på det meste. Hun har en enorm fysikk og motor, men jeg har bare et mye bredere arsenal. Jeg gleder meg til å få vist fram litt av det som jeg har lært med min nye trener, Abel Sanches, sier hun og fortsetter:

– Kondisjon kommer heller ikke til å være et problem etter så lang tid oppe i høyden.

For siden virusutbruddet har Brækhus holdt seg tilnærmet isolert på 2000 meters høyde i landsbyen Big Bear Lake i California. Der trenes hun av Sánchez sammen med en håndfull andre boksere.

Cecilia Brækhus skal i ringen mot Jessica McCaskill. Jon Durr / NTB Scanpix

13 år

Brækhus har vunnet alle de 36 kampene hun har gått. Senest i november ble det seier på poeng over argentinske Victoria Bustos i Monaco. Hennes første kamp var tilbake i 2007. Hvor lenge kommer bergenseren til å holde på, tror hun selv?

– Det har vært en lang karriere med mange firsts, som i kallenavnet «First Lady». Nå blir jeg nest siste kamp på det første Matchroom-stevnet (stort promoteringsselskap) i USA siden idretten stengte ned. Det er stort, og slike ting driver meg fremover.

Mens «The First Lady» er verdensmester i alle de fem internasjonale bokseforbundene, er McCaskill en noe mer umerittert bokser. Den 35 år gamle amerikaneren holder VM-beltene i super lettvekt i forbundene WBC og WBA og har i alt gått ti proffkamper.

Uten publikum?

Det er fortsatt uvisst om stevnet går med eller uten publikum, men det virker ikke som det blir aktuelt.

Brækhus hyller teamet sitt, som har hjulpet henne i en vanskelig koronapause.

– Jeg har et fantastisk team rundt meg. Det har holdt meg oppe i tøffe stunder mens jeg har vært i lockdown i California. Det samme gjelder for fans over hele verden som sender støtteerklæringer. Jeg vil vinne neste kamp for alle dem, avslutter boksedronninga.

