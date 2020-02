DNB Arena: – Det er stort. Jeg hadde frysninger, sier Ludvig Hoff til Aftenbladet etter å ha mottatt seriegullet foran et nærmest fullsatt hjemmepublikum.

Oilers sikret seriegullet med seieren over Lillehammer for snaue to uker siden. Med landslagspausen som har vært ble ikke seriegullet utdelt før etter torsdagens 3–1-seier over Frisk Asker.