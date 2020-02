Novak Djokovic – Dominic Thiem 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4

Kroppsspråket til Novak Djokovic i Melbourne i det andre settet var på ingen måte lovende. Skuldrene var høye, bevegelsene var seige og blikket var plantet i bakken hver gang ballen var ute av spill.

32-åringen ropte også «hold kjeft» til publikum etter at det lagde lyd under en ballveksling.

Problemene startet etter at han vant det første settet oppskriftsmessig.

Djokovic hadde kun ni feil i løpet av hele forrige finale i Australian Open, mens på stillingen 6–4, 3–4 var tallet oppe i 24 for serberen.

Brukte for lang tid

Og selv om han utlignet til 4–4, så kom vendepunktet i kampen i det neste gamet.

Djokovic forsvarte seg mot at Thiem kunne bryte til 5–4 da han fikk en advarsel av dommeren for å bruke for lang tid på å serve. Da klokka gikk ut også i den neste serven, mistet Djokovic sin neste førsteserve og kom ut av det. Thiem tok andresettet med 6–4.

KAI PFAFFENBACH / X00446

Djokovic hadde på ingen måte lagt situasjonen bak seg da han kom til dommer Damien Dumusois.

– Bra jobba. Spesielt på den andre, sa Djokovic mens han klappet Dumusois på foten.

– Du gjorde deg selv berømt. Bra jobba. Oppdrag utført, fortsatte Djokovic da han satte seg.

Dumusois svarte ikke.

I det tredje settet fortsatte problemene. Thiem tok initiativet og tok ledelsen 3–0. Da hadde Djokovic allerede gjort sin femte dobbeltfeil. Thiem vant 6–2 etter lekkert spill.

– Han ryster Djokovic i dette settet, sa Eurosports kommentator Eirik Fure.

– Thiem har tatt fullstendig over, sa tennisekspert Christer Francke.

Andy Brownbill / AP

Fakta: Siste ti vinnere i Australian Open 2020: Novak Djokovic, Serbia 2019: Djokovic 2018: Roger Federer, Sveits 2017: Federer 2016: Djokovic 2015: Djokovic 2014: Stanislas Wawrinka, Sveits 2013: Djokovic 2012: Djokovic 2011: Djokovic

Fikk medisinsk hjelp

Djokovic fikk medisinsk hjelp av uviss årsak før det fjerde settet. Det så ut til å hjelpe. En helt annen Djokovic kom ut til det fjerde settet, og la opp til et femte sett med tidvis lekent spill og 6–3-seier.

Og i det femte settet viste Djokovic hvorfor han kunne ta sin åttende seier i Australia og 17. Grand Slam-tittel totalt. Han viste rutine og at han ville knappe innpå forspranget til Roger Federer (20) og Rafael Nadal (19).

Og det gjorde han med en utrolig snuoperasjon en mester verdig.

Hyllet Bryant

Fra podiet på premieutdelingen hyllet han en annen mester, Kobe Bryant, som døde i en helikopterulykke i slutten av januar.

– En person som var nær meg i livet, og som var som en mentor, Kobe Bryant, har gått bort. Jeg vil si dette er en påminnelse om at vi må holde sammen, mer enn noensinne, sa Djokovic, som hadde bokstavene «KB» og numrene «8 og 24» på overtrekksgenseren sin.

Lee Jin-man / AP

Thiem, som spilte på seg enormt med selvtillit da han slo Rafael Nadal i semifinalen, kunne ikke vært nærmere å ta sin første Grand Slam-tittel.

– Det er utrolig hva Novak har gjort alle disse årene. Jeg er stolt og glad for at jeg kan konkurrere på dette nivået. Jeg nådde ikke opp denne gangen, men håper å ta revansj snart, sa Thiem fra podiet.

Østerriken fikk ros fra sin finalemotstander.

– Det var en tøff kamp, men du vant nesten. Du har lenge igjen av karrieren din, og jeg er sikker på at du vil vinne Grand Slam-titler, sa Djokovic.

Novak Djokovic tok på sin side sin 17. Åtte av dem har nå kommet i Australia. Serberen er også ny verdensener og ble første til å vinne en Grand Slam i tre forskjellige tiår i Open-æraen.

Fakta: Fakta om Novak Djokovic’ Grand Slam-titler De 17 Grand Slam-titlene Novak Djokovic har vunnet i single: * Australian Open (8): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 * Roland-Garros (1): 2016 * Wimbledon (5): 2011, 2014, 2015, 2018, 2019. * US Open (3): 2011, 2015, 2018.

ISSEI KATO / X90003

Måtte besinne seg

Det var Thiem som var mest irritert i starten av finalen da han gjorde en dobbeltfeil slik at Djokovic vant det første settet 6–4.

– Det er dette som kjennetegner de beste, når det virkelig gjelder så stepper han opp, sa Fure.

Men en ny dobbeltfeil, denne gangen fra Djokovic, gjorde at Thiem tok ledelsen i andre settet med 2–1.

Djokovic klarte akkurat å besinne seg fra å smelle racketen i bakken og sparte dermed noen kroner i bøter.

Kommentatorene fikk fornyet tro på Djokovic da han utlignet til 4–4, men så kom munnhuggeriet med dommeren.

– Dette er veldig spesielle scener, sa Fure.

– Hvordan responderer han på dette? En ting er at settet glipper, men han har også vært uenig med dommeren. Ting har ikke stemt for serberen, oppsummerte kommentatoren.

Lee Jin-man / AP

Fortsatte å krangle med dommeren

Publikum heiet også mest på 26 år gamle Thiem.

– Han er ung og lovende, og publikum ser gjerne en ny Grand Slam-mester, sa Francke.

– Djokovic ser rett og slett litt kjørt ut etter det andre settet, sa Francke.

Dommeren fikk kjøre seg av Djokovic også i starten av det fjerde gamet i tredje sett. Dommeren sa at ballen var ute, men Djokovic utfordret avgjørelsen. Reprisene viste at ballen var inne. Verdenstoeren var oppgitt over at han i det hele tatt måtte utfordre dommeren.

Men selv om det tredje settet var en maktdemonstrasjon av Thiem, så var det fjerde settet noe helt annet. Serberen viste velkjent klasse og vant settet 6–3.

– Dette er Novak Djokovic som vi kjenner ham, sa Fure.

Det måtte altså et femtesett til. Der viste Djokovic hvorfor han er en av de største gjennom tennishistorien med 6–4-seier.