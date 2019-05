Bare et benkeforslag kan forhindre at Strandbu og Henriksen blir valgt inn i det nye idrettsstyret i helgen. I forrige periode var Anne Berit Figenschau fra Tromsø/Bardu i idrettsstyret, men nå kan altså byen få to representanter med.

Det har aldri skjedd før, bekrefter organisasjonssjef Sylvi P. Ofstad i Troms Idrettskrets.