Da det ble kjent at Russland er utestengt fra store mesterskap i de fire neste årene var president Vladimir Putin opptatt med toppmøte i Paris. Han var i Paris for å treffe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med Emmanuel Macron og Angela Merkel som sekundanter.

Dermed ble det ingen muligheter mandag til å angripe Wadas beslutning om å gå litt kraftigere til verks mot russisk toppidrett.

– Det finnes ingen klager på den russiske olympiske komiteen i Wadas beslutning. Og siden de ikke finnes, må landet kunne konkurrere under sitt eget flagg. Det er mange grunner til å anke dette til CAS, heter det i en uttalelse fra Putin som er sitert på nettsidene til den statlige engelskspråklige russiske TV-kanalen RT.

Bruker alle midler

Presidenten reagerer også på at det er snakk om det han mener er kollektiv avstraffelse.

– Alt straff må være individuell og rettes mot den som har brutt reglene, heter det fra Kreml.

Dimitri Peskov er Putins mediesjef og blir ofte kalt Russlands nest mektigste mann. Han er klar på at Wada-beslutningen kommer til å møte russisk motstand.

– Det finnes midler til å forsvare våre rettigheter som nasjon. Disse midlene må vi bruke, sier han ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Ikke helt ute

Det var mandag ettermiddag at det ble kjent at Wada kommer til å stenge Russland ute fra globale mesterskap og konkurranser som OL og VM. Samtidig er det klart at russiske utøvere som ikke har noen forbindelseslinjer og dopingsaker vil kunne delta under nøytralt flagg.