Trondheim-VMs største sponsor klar. Rådmannen ble overrasket over nyheten.

GRANÅSEN: Mandag ettermiddag slapp dagligvareaktøren nyheten i Granåsen om at de har inngått et større samarbeid med FIS om Ski-VM. Det er Coop Norge og Coop Midt-Norge som samarbeider om sponsoratet.

– Det er flere grunner til at vi velger å gå inn som tittelsponsor i VM 2025. Da vi spurte våre medlemmer om hvilken idrett de liker best, var langrenn en av de idrettene som havnet høyest på lista. Dette blir det største prosjektet for oss som sponsor, sammen med sponsingen av verdenscupen, sier konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke.