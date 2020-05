Golfsesongen er i gang i Molde - men ser du hva som er annerledes?

Fredag åpnet Molde Golfklubb nihullsbanen på Eikrem for spill for 2020-sesongen. Mange av klubbens 412 medlemmer har vært innom i løpet av helga for å teste ut årets golfform. Klubbens nybegynnerkurs, «veien til golf», var også fylt opp i helga - og utover våren og sommeren arrangeres slike kurs jevnlig.

Men golfklubben har selvsagt skrevet ned en del restriksjoner som spillerne må følge grunnet smittefare for koronaviruset. I likhet med de andre særforbundene i Norges idrettsforbund, har golfforbundet kommet med sine koronavettregler. Antibac er plassert rundt på anlegget og man er nødt til å holde en viss avstand til hverandre. Klubbens golfsimulator kan heller ikke brukes for øyeblikket.