Skihopperen Anders Fannemel fra Hornindal skadet seg stygt på trening torsdag.

– Det føles ekstremt kjipt ut akkurat nå. Synes hopping var på god veg, også skjer det her da. Hadde gledet meg veldig til å komme i gang med sesongen etter kanskje min beste sesongoppkjøring til nå. Men det blir vel litt andre planar framover. Forhåpentligvis får vi laget en god plan for at jeg skal komme tilbake igjen i bakken etter hvert, sier Fannemel til Sunnmørsposten.