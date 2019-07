Warholm: – Nærmer meg verdensrekorden

– Det var jo et jævla bra løp og det gikk utrolig fort. Men jeg skulle gjerne visst hva tiden hadde blitt om jeg ikke hadde bommet på den tiende hekken, for tiden min var foran verdensrekorden før det.

Det sier Karsten Warholm til NTB.

Han snakker om det elleville løpet på lørdag i London, som skapte sjokkbølger i friidrettsverden. 47,12 viste tiden da Warholm hadde passert målstreken. Og det var etter at 23-åringen hadde gjort en stor feil før den siste hekken. Warholm nølte, han måtte ta et ekstra steg. Det gjorde at han tapte mye av farten inn mot mål.

– Jeg kom veldig dårlig over den tiende hekken. Jeg passerte med det dårlige beinet, og det ble bare rot hele veien inn. Men jeg ble sjokkert over å se tiden, for det må ha gått rimelig fort før det gikk til helvete, sier Warholm engasjert.

Syvende beste gjennom tidene

Likevel – 47,12 er årsbeste i verden og den syvende beste tiden gjennom tidene. Og det klarte Warholm etter at det ifølge han selv gikk til helvete på slutten.

– Du har nok rett i det, svarer han på spørsmål om han nærmer seg verdensrekorden på 46,78, satt av Kevin Young under OL i Barcelona i august 1992.

– Jeg nærmer meg 46-tallet og skal komme meg ned dit. Det blir enda mer trening fremover nå, og så skal jeg få sett løpet ordentlig for å se hva som skulle blitt gjort annerledes. Vi nærmer oss.

Warholm påpeker likevel at det er mye som skal stemme for å få til et perfekt løp. «Det er ikke sånn at jeg bare tar verdensrekorden neste gang jeg løper», sier han.

– En gladsak

– Det er en ordentlig gladsak. Rett og slett. En gladsak. Han må bare la være å gjøre slike feil. Dette er uansett en gladsak, sier trener Leif Olav Alnes gjentagende om Warholms fantomløp.

Han fortsetter:

– Det gikk prikkfritt frem til den tiende hekken. Jeg bruker å si at det er som å kjøre olabil – når du først har satt ned farten på slutten er det vanskelig å få den opp igjen. Likevel kom han i mål på en helt fantastisk tid.

Warholm forteller at den neste måneden blir litt halvveis, med NM og lag-EM som de største hendelsene. Så kommer friidretts-VM i Qatar i månedsskiftet september/oktober.

– Det er ikke der jeg tenker at jeg skal sette nye rekorder, men det er viktig for meg å bli med på likevel. Jeg kommer uansett nå fremover til å fokusere på de største konkurransene inn mot Qatar-VM.