En dag for bruddet eller for favorittene?

Basert på hva den danske sykkeljournalisten Mathias Mundbjerg skrev på Twitter i dag tidlig, er det nok gode muligheter for at bruddet går inn. De siste syv utgavene av Tour de France (inkludert årets) har nemlig bruddet gått inn på 18 av de 21 fjelletappene som har endt med en utforkjøring til mål eller et flatt parti inn til mål. Avstanden fra Col de Soudet og til Col de Marie Blanque er nok også såpass lang at det først og fremst er Col de Marie Blanque hvor det vil bli kjørt i feltet, så får vi se om noen av lagene er interessert i å holde bruddet under kontroll. Som vi så i går, vil nok neppe Mitchelton-Scott gjøre mye jobb så lenge bruddet er ufarlig for sammenlagtledelsen til Yates.