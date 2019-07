Vipers i visumtrøbbel – må trekke seg fra VM for klubblag

Grunnen er ifølge daglig leder i Vipers Kristiansand, Terje Marcussen, enkel:

«Alle som skal til Kina må ha visum og må til Oslo for å avlegge fingeravtrykk. Vi skulle få hjelp av IHF (Det internasjonale håndballforbundet) på dette, men kinesiske myndigheter vil ikke gi noen form for dispensasjon å fravike fra kravet som gjelder alle som skal reise til Kina.», skriver Marcussen i en e-post til Fædrelandsvennen.

«Vi måtte ha en samlet spillergruppe til Oslo 15. juli og da er fortsatt mange på ferie. Noen i USA, noen i Kroatia og ellers spredt på andre ulike steder. Ole Gustav (Gjekstad) og undertegnede var derfor rimelige klare på at vi ikke kunne delta og det har vi meddelt IHF i dag», fortsetter den daglige lederen.

World Women Supercup er det offisielle navnet på turneringen som arrangeres av Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Årets turnering er den aller første, og går i starten av august i den kinesiske byen Wuxi. Regjerende Champions League-mestere Györ fikk tilbudet først, men i likhet med sølvvinner Rostov Don, som fikk tilbudet deretter, takket de nei.

Dermed gikk tilbudet videre til Vipers, som ble nummer tre i Champions League. De brukte ikke lang tid på å takke ja.

Fakta: Disse deltar i VM for klubblag: To fra Kina: Chinese National Club og Jiangsu Team Afrika: Agosto Luanda (Angola) Asia: Kaysar Club (Kasakhstan) Europe: Vipers Kristiansand (Norge) Oseania: University of Queensland (Australia) Panamerica (SCA): A. A. UnC/Concórdia (Brasil) Panamerica (NorCA): Wild Card

– I mitt hode var det ganske enkelt å takke ja. Men jeg måtte sjekke med jentene først. Vi får nok ikke med alle, men nok til å stille lag, sa Gjekstad da.

Men nå er det altså klart at Vipers ikke kan delta likevel. Et lyspunkt er imidlertid at serie-, cup- og sluttspillmesteren får bedre tid i sesongoppkjøringen. Det hadde blitt hektisk for de rosa med Kina-tur, særlig for landslagsspillerne.

Den neste landslagssamlingen, som er på Jæren, går fra 22.–28. juli. Allerede dagen etter hadde vært avreise til Kina.