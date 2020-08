Skitopper ber Norge om hjelp: – Vil være viktig for sporten

En av sommerens viktigste konkurranser, Sommer Grand Prix, står uten et arrangørland. Nå ber Det internasjonale skiforbundet (FIS) Norge om en hjelpende hånd.

Johann André Forfang og resten av det norske laget trener i plastbakker i disse tider. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I over 25 år er den tradisjonsrike sommerturneringen blitt arrangert. Sommer Grand Prix, konkurransen der det hoppes i plastbelagte bakker, har fungert som en pekepinn for hvor utøverne står før vintersesongen.

Nå står årets konkurranse i fare etter at Tyskland, Østerrike, Kasakhstan og Russland har kansellert de planlagte rennene. Det internasjonale skiforbundet (FIS) ber Norge om hjelp til å kunne arrangere en rennhelg i september.

– Vi vurderer nå om det er mulig å finansiere dette. Det er en del restriksjoner og begrensninger som gjør det vanskelig å si ja til dette på direkten, forteller skipresident Erik Røste til Aftenposten.

Han slår fast at det ikke bare er koronapandemien og smittefare som gjør det vanskelig. Det handler også i stor grad om økonomi.

– Vi må ta en beslutning om vi kan ta på oss en slik GP-helg ganske raskt. Forhåpentlig i løpet av kommende uke, sier Røste.

Fakta Sommer Grand Prix Det er en årlig skihoppkonkurransen som arrangeres i plastbakker i tidsrommet juli-oktober. Konkurransen er blitt arrangert for herrer siden 1994 og 2012 for kvinner. Arrangørlandene varierer fra år til år. Ingen nordmenn har noensinne vunnet konkurransen. Espen Bredesen (1997), Philip Sjøen (2014) og Kenneth Gangnes (2015) har havnet på annenplass. Vis mer

Clas Brede Bråthen håper Norge kan arrangere Sommer Grand Prix. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Viktig for skisporten

Da Aftenposten møtte hopplandslaget under en samling på Lillehammer forrige uke, var hoppsjef Clas Brede Bråthen klar på viktigheten av at Norge kan bidra som arrangørland.

– Det vil være viktig for skisporten generelt at vi kommer i gang og får arrangert internasjonale konkurranser på en trygg og god måte. Da setter vi en standard for hvordan en verdenscupsesong kan bli i november, sier Bråthen.

Selv om det allerede selges billetter til ski-VM i Oberstdorf i februar neste år, er det store spørsmål knyttet til gjennomføringen av den kommende sesongen. Bråthen ser på det som en anerkjennelse at FIS spør Norge om hjelp.

– Jeg tror Norge som skinasjon har en unik mulighet til at skisporten kommer riktig ut av hoppet når det virkelig drar seg til, forteller hoppsjefen.

Det meste er foreløpig uklart, og det er ikke fastlagt hvor de eventuelle rennene kan arrangeres. Lillehammer, Midtstuen i Oslo og Granåsen i Trondheim kan være aktuelle arenaer.

Marius Lindvik under samlingen på Lillehammer forrige uke. Geir Olsen / NTB scanpix

Håper Norge arrangerer

Nyheten tas også godt imot av Marius Lindvik, fjorårssesongen store hoppkomet. 22-åringen, som kom på annenplass i tradisjonsrike Hoppuka, visste ikke om forespørselen fra FIS.

– Det er selvfølgelig gledelig. Det hadde vært veldig morsomt å ha Sommer Grand Prix i Norge, forteller Lindvik.

For ham og resten av laget er konkurransen en viktig del av forberedelsene til den nye sesongen. Både herrene og kvinnene deltar i turneringen.

– Du får en pekepinn på hvor du ligger an i verden. Hvis du gjør det bra på Sommer Grand Prix, vet du hvor du ligger i løypa. Det er absolutt viktig, sier Lindvik.