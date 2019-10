Henriksen etter at VM-medaljen glapp: – Irriterer meg over å bli slått av en som er tatt i doping

DOHA: Sleggekasteren fra Oslo greide ikke helt å nå opp til sine lengste lengder. Dermed falt han av i kampen om medaljene og ble nummer seks i VM-finalen onsdag kveld.

Han bedyrer at han i og for seg er fornøyd med å bli nummer seks i et VM, men det er likevel mye han ikke er fornøyd med. Blant annet at bronsen og sølvet gikk på lenger han selv var på for ikke lenge siden, kun 81 og 80 centimeter foran hans beste finalekast på77,38 meter. At han slått med én centimeter av en 18-åring, ukrainske Mykhajlo Kokhan. Og ikke minst at sølvmedaljen gikk til franske Quentin Bigot, som i 2014 ble utestengt i to år for bruk av anabole steroider.

– Jeg irriterer meg over at jeg blir slått av en mann som er tatt i doping. Det er bedre å bare slå dem, sier Henriksen til de norske journalistene i Doha.

David J. Phillip / AP

Unngår å snakke med Bigot

29-åringen forteller at han også er litt irritert over at sølvvinnere er i VM, men at det er lite han får gjort med det.

Noen langvarig gratulasjonsprat kan ikke Bigot vente seg fra Henriksen. Nordmannen forsøker å ikke snakke mer med konkurrenten sin enn han må.

– Det er mest på hils, og det er litt ufrivillig egentlig. Jeg har ikke noe interesse av å snakke med ham, men jeg må vel ta ham i hånden når han kommer og strekker den ut, sier Henriksen.

Etter kvalifiseringen, der Henriksen hadde det åttende lengste kastet, varslet 29-åringen at VM-målet var å sette ny personlig, og dermed også norsk, rekord. Altså håpet han å kaste lenger enn de 78 meterne og 25 centimeterne han greide i Tyskland i juni. Det ville onsdag holdt til VM-sølv.

– Surt at det er så kort opp

Onsdag kveld åpnet Henriksen med et kast på 76,03 meter og la seg på en fin femteplass etter første omgang. Han økte til 77,38 meter i sitt femte kast, men hadde samtidig falt ned til sjetteplass.

Der lå han, 80 centimeter bak ungarske Bence Halász på bronseplass, før den sjette og avgjørende omgangen.

Der brølte han av sine lungers fulle kraft og jublet da han sendte av gårde sleggen, men det holdt likevel ikke til mer enn 77,07 meter. Dermed måtte han nøye seg med sjetteplassen.

Polske Pawel Fajdek vant foran franske Bigot og ungarske Halász. Gullvinneren kastet lenger enn alle de andre i samtlige av sine godkjente kast, og toppet det med 80,50 meter i fjerde omgang.

Henriksen var skuffet onsdag kveld, men finner samtidig lyspunkter i at det ikke er avskrekkende langt opp til de beste.

– Det er veldig surt at det er så kort opp, men det viser bare at jeg er der oppe, sier han.

– Jeg skulle gjerne tatt steget opp i dag, men det gikk ikke, så jeg får ta det neste år, sier sleggekasteren om OL-sesongen 2020.