Utøversjef refser OL-planen: – De deler ut tusenvis av kondomer, men ikke munnbind?

Lederen i en stor utøverorganisasjon kritiserer OL-arrangørens korona-plan. Men norske OL-håp er ikke like bekymret.

Global Athlete-sjef Rob Koehler er ikke fornøyd med IOCs OL-instrukser. Foto: Denis Balibouse, REUTERS

4. mai 2021 10:52 Sist oppdatert 26 minutter siden

Kort om saken:

To måneder før OL er smittesituasjonen i Tokyo alvorlig

Arrangørens korona-plan får refs fra én av verdens største utøverorganisasjoner

Organisasjonens leder reagerer blant annet på at utøverne selv er ansvarlige for å skaffe munnbind

Koronaviruset skaper store utfordringer for OL i Tokyo. I forrige uke kom arrangøren med en ny «playbook» – et 60 siders dokument med instrukser for utøverne.

Innholdet vekker irritasjon hos Rob Koehler. Han er leder for Global Athlete – en stor, internasjonal interesseorganisasjon for utøvere.

– Nok en gang blir utøverne den minst viktige mekanismen. De er essensielle arbeidere, som er ubetalt, og får lekene til å skje. Da forventer vi mer robuste regler, mener Koehler, som tidligere har jobbet som visedirektør i Wada (Verdens antidopingbyrå).

FIKK DU MED DEG DENNE? Overvåkes av vakter i OL-byen: – Som et fancy fengsel

– Ute av kontakt med virkeligheten

Koehler reagerer på flere ting i dokumentet. Først trekker han frem formuleringen om at tiltakene ikke eliminerer mulige «risikoer og konsekvenser», og at utøverne derfor må «delta i OL og Paralympics på eget ansvar».

– Det er ute av kontakt med virkeligheten. Det er IOC og IPC som er ansvarlige for disse tiltakene. At utøverne må ta all risikoen er en bekymring, sier Koehler, før han kommer med en oppfordring:

– Utøvere bør ikke signere «waivers», sier Koehler, og sikter da til dokumenter som fraskriver IOC juridisk ansvar.

– Men er det ikke urimelig at IOC skal ta all risikoen, med alle de enorme økonomiske kostnadene det kan innebære?

– Det er ikke for mye å be om. IOC tjener milliarder av dollar på dette og utøverne får ingenting.

Aftenposten har kontaktet IOC angående kritikken. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

De siste ukene har det vært opp mot 1000 smittetilfeller hver dag i Tokyo. Foto: Ryosuke, Ozawa, AP

– Høres litt sterkt ut

De norske utøverne er forsikret gjennom OL-arrangøren under hele oppholdet i Japan. Det inkluderer for eksempel medisinsk behandling. I tillegg har de løpende reiseforsikringer, opplyser Olympiatoppen.

Men Koehler reagerer altså på det prinsipielle i at utøverne må selv «ta ansvaret».

Når håndballmålvakt Katrine Lunde får gjenfortalt formuleringen, stusser også hun.

– At man gjør det på eget ansvar høres litt sterkt ut, sier Lunde, som er aktuell for Norges OL-tropp.

– Jeg håper man blir tatt vare på når man reiser ned dit. Fordelen for oss i Norge er at vi har et sterkt Olympiatoppen som tar vare på oss, sier Lunde.

Målvakt Katrine Lunde (41) blir trolig med i Norges OL-tropp. Foto: Aleksandar Djorovic, NTB

Roeren Kjetil Borch – også han et OL-gullhåp – oppfatter ordlyden i dokumentet som en «generell ansvarsfraskrivelse».

– Jeg forstår hvorfor det står der, ellers hadde de hatt et enormt ansvar, sier Borch.

Les også Kristiansen advarer Grøvdal mot OL-dobling: – Høres ut som en idiotisk plan

– De deler ut tusenvis av kondomer, men ikke munnbind?

Global Athlete-direktør Rob Koehler har mer å utsette på OL-instruksene.

Han mener IOC bør:

Fokusere på preventive tiltak, i stedet for å straffe utøvere som bryter smittevernregler

Garantere utøverne enkeltrom (av smittevernhensyn)

Gi munnbind til alle utøvere gjennom hele arrangementet

– IOC gir ut kondomer til for hele mesterskapets varighet. De deler ut tusenvis av kondomer, også er de ikke villige til å gi munnbind? sier Koehler.

I dokumentet får nemlig utøverne beskjed om at «alle er ansvarlige for egen tilgang» til munnbind, men at de nasjonale olympiske komiteene kan «gi deg dem».

Akkurat munnbind-problematikken holder ikke svømmeren Henrik Christiansen våken om nettene.

– Olympiatoppen sender med 40–50.000 munnbind. Det blir ikke noe problem for oss, sier OL-klare Christiansen

– Jeg regner med at det blir lagt til rette med Antibac, avstand og gode regler, sier håndballspiller Katrine Lunde.

– Det er litt forunderlig med munnbind, men det må man passe på ha nok av selv, legger hun til.

Norsk OL-håp «overhodet ikke» bekymret

Rob Koehlers organisasjon har tilknytning til nasjonale utøverorganisasjoner over hele verden.

Canadieren mener OL kan gjennomføres i år, men bare med et tydelig og robust regelverk som legger til rette.

– Men følger du at utøvere deler dine meninger, eller er de bare desperate etter å få konkurrere i OL?

– Noen utøvere deler meningene mine. Men la utøverne fokusere på konkurransene. La utøverne fokusere på trening. Vår jobb som utøverorganisasjon er å sikre at de beskyttes på en optimal måte, sier Koehler.

Kjetil Borch tok bronse i Rio-OL for fire år siden. Nå trener han knallhardt før et «korona-OL».

– Er du bekymret for å dra til Tokyo?

– Overhodet ikke, svarer Borch.

– Vi snakker om Japan. Om de ikke er verdensmestere i smittevern, er de ikke langt unna. Det er et ekstremt rutinert folk. Jeg tror det kommer til å gå bra.