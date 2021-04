Steile fronter i hockey-Trondheim: Her er mannen som skal rydde vekk konfliktene

Martin Jansson kom til Trondheim med en drøm om å lage en talentfabrikk. Han havnet rett i en heftig krangel.

Martin Jansson har en sentral rolle i jobben med byens hockeytalenter. Han er overbevist om at hockey-Trondheim vil klare å jobbe seg gjennom konflikten som nå preger miljøet. Foto: Bjørnar Kvello-Hansen

25 minutter siden

– Jeg er overrasket over at det er slik konflikt, sier Martin Jansson.

I mai sluttet han sluttet i jobben som spillerutvikler for juniorlaget til et av Europas aller beste ishockeylag, Frölunda Indians, for å bli spillerutvikler for Nidaros hockey.