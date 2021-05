FIS vil endre pengestøtte for reise i verdenscupen: – Norge får aller mest

Det økonomiske støttesystemet til det internasjonale skiforbundet gir lite til de fattige og mest til Norge. Nå vil FIS endre pengestøtten. Norge mener det er en dårlig idé å dele pengene likt.

TAPETSERTE PALLEN: Erik Valnes vant sprinten i verdenscupåpningen i Ruka foran Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Emil Iversen. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Mens noen nasjoner ikke har råd til å stille med løpere i alle verdenscuprennene i løpet av en sesong, så tar Norge store deler av potten som skal støtte reise og overnatting etter regler innført i 2016.

De siste dagene har arbeidsgrupper for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS) hatt møter. Rennsjef Pierre Mignerey varsler at det kommer endringer i pengestøtten.

– Vi kan ikke kjempe mot Norge, men det nåværende systemet fungerer ikke. Vi må støtte de landene som trenger det og som ikke har råd til å reise. Når systemet ikke støtter dem som trenger det, så er noe feil, sier Mignerey til VG.

Støtten for verdenscupåpningen i Ruka i november tok utgangspunkt i verdenscupen sammenlagt og sprintcupen fra sesongen før. De 15 beste av hvert kjønn, i den såkalte «Red Group», får støtte.

Norge fikk støtte for 12 løpere, Sverige seks, Russland fire og Finland tre, for å nevne noen.

For reise og fem overnattinger fikk Norge nesten 100.000 kroner, dobbelt så mye som neste nasjon, Sverige. Finland mottok ca. 25.000 kroner, Sveits rundt 20.000, mens en stor skinasjon som Tyskland ikke fikk noe.

KLAR TALE: Renndirektør Pierre Mignerey i FIS. Foto: Terje Pedersen, NTB

Se hele pengestøtte-utbetalingen fra Ruka her:

Fakta Så mye fikk nasjonene i støtte under verdenscuphelgen i Ruka i november 2020: Norge: 99.900 kroner

Sverige: 49.950 kroner

Russland: 40.500 kroner

Frankrike: 30.375 kroner

USA: 24.750 kroner

Sveits: 20.250 kroner

Finland: 24.975 kroner

Italia: 10.125 kroner

Slovenia: 10.125 kroner

Østerrike: 10.125 kroner

Storbritannia: 0 kroner

Tyskland: 0 kroner

Tsjekkia: 0 kroner

Kommende sesong skal det deles ut reise- og bostøtte for 12 verdenscuphelger og Tour de Ski. Vis mer

Utbetalingene er ikke like i alle verdenscup-konkurransene, men dette gjelder altså bare én helg. Neste sesong er det 12 verdenscuphelger, samt Tour de Ski. Nasjoner kan ikke overføre støtte fra Red Group-løpere til andre løpere. Systemet ble innført for å sikre at de beste skulle delta. Red Group forandrer seg i løpet av sesongen etter resultatene.

Rennsjef Pierre Mignerey mener det er store utfordringer.

– De beste lagene får mest. Norge får aller mest. Systemet er ikke rettferdig, og systemet støtter ikke dem som trenger det, så vi må gjøre noe, sier Mignerey til VG.

Det er arrangøren som betaler støtten til de nasjonale skiforbundene etter regler fra FIS.

De får dekket overnatting med fra 1125 kroner pr. natt. Om man er i Red Group sprint så skal man minst få betalt for tiden for to netter før konkurranse til morgenen etter rennet. Det samme gjelder distanse. For (mini)tourer gjelder fra to netter før første renn til morgenen etter siste, som i verdenscupåpningen i Ruka.

De får dekket reisekostnadene med 2700 kroner til 6750 kroner pr. verdenscuphelg avhengig av hvor man kommer fra og hvor langt man skal reise. Det er delt inn i soner.

Også vinnerne av Skandinavisk Cup får tilskudd til reiser og overnatting.

Løpere som bare deltar i lagøvelser (stafett/lagsprint) får samme støtte. Dette er fastbeløp som nasjonen får pr. Red Group-løper. Finner man billigere bosted, så beholder man resten. Det er også et fast grunnbeløp som gis til alle, og alle nasjonene økonomisk reise- og bostøtte for en leder.

NORSK SEIER: Therese Johaug vant minitouren i verdenscupåpningen i Ruka i november foran russiske Tatjana Sorina (t.v.) og svenske Ebba Andersson. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Lehtikuva

Finland er historisk en stor langrennsnasjon. Nå har de få i verdenstoppen og landslagstrener Teemu Pasanen fortviler.

– Vi må endre reglene, så de mindre nasjonene får mer, det er ikke bra at de må betale alt selv. Det er ikke bra at de som ikke har løpere i Red Group ikke får noe. For mange er alle penger viktig, uansett om det bare er mindre summer. Det er store utfordringer i langrenn nå med Norge og Russland som vinner alt på herresiden, på damesiden er det Norge, Sverige, USA og Russland, sier Pasanen til VG.

Den finske landslagstreneren har ikke tatt ut landslagene for neste sesong, men han sier det blir cirka 21 løpere fordelt på A- og B-lag. Og B-laget blør økonomisk i Finland.

– Vi trenger B-laget som er mellom junior- og A-laget, for å få rekruttene opp på internasjonalt nivå, men det har vi nesten ikke penger til. Der må vi dessverre spare på mye, sier Pasanen.

Norge og Russland har de desidert største budsjettene av langrennsnasjonene. Landslagskoordinator i Norges Skiforbund Ulf Morten Aune er enig i at det må tas grep.

– Red Group oppsto på 1990-tallet for å sikre at de beste skulle være med, sier Aune.

Norge tar pengene likevel

Høsten 2016 gikk Red Group fra 30 til 15 løpere. Norge stemte imot. For med 30 løpere som gir støtte, så ville Norge mer eller mindre Norge fått økonomisk bidrag for alle løperne.

– Vi tapte inntekter og var ikke positive, men aksepterte at det ble som det ble, sier Aune.

Nå er Norge så gode at de stikker av med en veldig stor del av potten likevel. Konsekvensen av dårlig økonomi er at flere nasjoner ikke har råd til å delta i alle verdenscuphelgene. I Holmenkollen i 2019 måtte flere nasjoner melde pass til verdenscupavslutningen, for pengene var brukt opp.

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune var tidligere sprintlandslagstrener, han har også vært trener i Sveits. Her fra ski-VM i 2013. Pål Golberg i bakgrunnen. Foto: Delebekk, Bjørn S.

– Vi diskuterer pengestøtten nå, og det er snakk om å endre det igjen. Vi har ingenting imot at andre får det bedre. Det er viktig at flere er med i verdenscupen. Men hva blir konsekvensen av en annen fordeling? Det er ikke noe poeng å ta fra de største om det ikke hjelper andre. Vi vil ikke gi fra oss penger uten å vite hvordan det blir fordelt. At alle får 20.000 kroner hjelper ikke, sier Aune til VG.

Han er enig med den finske landslagstreneren at det er antydning til krise at så få nasjoner er med og kjemper i toppen. Men Aune frykter et nytt system vil ramme landene bak de store, som USA, Sveits og Frankrike.

– Det har ikke de råd til. Vi vil aldri finne et system hvor alle er fornøyd, men vi er villig til å gi fra oss penger om vi finner nøkkelen til å oppnå det vi ønsker, sier Aune.

– Ingen vits å dele likt

Nå er støtten fra 500.000 til litt over en million pr. verdenscuphelg. Som regel nærmere 500.000 kroner.

– Det er ikke noe vits i å ta 500.000 og dele på 20 nasjoner. Det gir 25.000 kroner til hver, det hjelper ingenting. Utgangspunktet for støtteordningen var at de beste skulle stille til start, sier Aune.

Tyskland har ikke en eneste sponsor i langrenn. Det har heller ikke USA eller Storbritannia. Tyskland finansierer langrenn med overføringer fra alpint og hopp. Norske Jostein Vinjerui er landslagstrener for Storbritannia. De har nå tidenes lag med tre løpere som kan være med å kjempe om ekstra støtte. Foran kommende sesong har de én løper i Red Group.

– Min mening er at FIS burde kompensere litt mer for alle og at flere nasjoner får penger. Nå får de store, Norge, Sverige og Russland, mest. Det er mange nasjoner i Mellom-Europa som virkelig kjemper økonomisk, sier Vinjerui til VG.

Spesiell sesong

Landslagssjefer og trenere VG har snakket med forteller at det er tre ting som går hardt utover busjettet: Reise, overnatting og skismurning. Derfor jobbes det nå med en verdenscupkalender med mindre reising frem og tilbake etter kommende sesong. På grunn av støtteordningen kan Norge nesten reise gratis til verdenscuprenn i Falun.

– Fly er dyrt, men når vi kjører bil til Falun, så kan vi gå ganske nært null den verdenscuphelgen. Jeg tror ikke vi går i overskudd, sier Aune.

Årets sesong ble spesiell siden Norge sto over Tour de Ski og flere verdenscuphelger på grunn av coronaviruset. Derfor fikk andre nasjoner kjempe om pallplassene og ta verdenscuppoeng som gir ekstra økonomisk støtte kommende sesong. Men etter Tour de Ski blir støtten gitt ut i fra verdenscupresultatene i den sesongen man er i, og etter all sannsynlighet vil Norge igjen få mest pengestøtte.

