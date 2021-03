Like etter korona-beskjeden la Granerud en plan: – Sier mye om ham som person

I karantene lærte Halvor Egner Granerud noe nytt om seg selv.

I flere dager kunne Halvor Egner Granerud kun trene i hagen. Men han var kreativ, forteller landslagstrener Alexander Stöckl. – Han lagde hekker og en hinderløype for å jobbe med spenst, sier Stöckl. Foto: Instagram (@halvorgranerud)

Verdenscuprennene i Planica denne uken går med Halvor Egner Granerud på startlisten. Det var langt fra en selvfølge.

Landslagstrener Alexander Stöckl er imponert over jobben Granerud gjorde etter å ha testet positivt for koronaviruset under VM.

– Han var veldig flink i den situasjonen. Jeg er usikker på om alle utøverne ville gjort det samme, sier Stöckl til Aftenposten.

– Første dagen var han veldig skuffet. På dag to var han allerede klar for å lage en plan for å komme seg best mulig ut av situasjonen. Det sier mye om hvordan han er som person og utøver, fortsetter Stöckl, som snakket mye på telefon med Granerud i dagene etter den positive koronatesten.

Landslagstrener Alexander Stöckl er full av lovord om Halvor Egner Granerud. Foto: Lise Åserud

Balansegang

I planen Granerud la, var spesielt to ting viktig:

1) Å vedlikeholde trening såpass at han skulle bli minst mulig støl under sesongavslutningen i Planica

2) Men samtidig unngå å belaste hjertet og lunger mer enn nødvendig (på grunn av mulige ettervirkninger)

I dagene etter koronatesten var han syk og tok det helt med ro. Men på dag fire begynte han å gå litt. To-tre dager senere flyttet han til en leilighet. Der kunne han begynne å trene litt i hagen.

– Jeg hoppet litt opp og ned, gjorde stabilitetsøvelser på beina, gikk turer og løp litt. Det var veldig lett trening. Etter hvert økte jeg intensiteten og prøvde å simulere hopp igjen, sier Granerud.

I dag føler han seg langt fra i toppform. Det handler ikke om ettervirkninger, men snarere at han ikke har kunnet kjøre «normalt gode økter».

Lærte noe nytt om seg selv

Granerud var 14 dager i karantene i Oberstdorf, før han dro hjem til Norge. Der fikk han noen hoppøkter i Trondheim før avreise til Slovenia.

Halvor Egner Granerud kom til Oberstdorf som verdenscupleder og VM-favoritt. Men mikslagkonkurransen i normalbakken ble hans siste konkurranse på grunn av at han testet positivt for koronaviruset. Foto: NTB

Den storslåtte Planica-bakken fungerte som motivasjon. Målet var hele veien å komme i best mulig form til sesongavslutningen. Det føler Granerud at han langt på vei har greid.

– Har du lært noe nytt om deg selv i denne perioden?

– Ja, jeg føler på en måte det. Jeg er litt imponert over hvordan jeg har taklet det, sier Granerud.

– I vinter har jeg vært veldig flink til å tenke «yes, det har skjedd, nå starter jeg på noe nytt». Men når noe så stort som det her skjedde, er jeg litt imponert over at jeg var like flink til å gå videre.

PS. Verdenseliten hopper fire renn i Planica denne uken: På torsdag, fredag, lørdag (lagkonkurranse) og søndag.