Tilbake som sjef for Oilers-rivalen: – Har vært en ubeskrivelig forvandling

Oilers har dominert norsk hockey i et tiår. Nå er Anders Gjøse tilbake i byen som fersk Storhamar-trener for å stoppe gamleklubben.

Anders Gjøse har sin første sesong som hovedtrener i Storhamar. Heiko Junge/NTB scanpix

33 minutter siden

Anders Gjøse tok over for den sparkede trenerduoen Miikka Elomo og Petteri Nummelin før denne sesongen. De to ledet Storhamar til sølv i serien, før sluttspillet ble avlyst i mars. Omtrent samtidig traff koronapandemien hardt på Hamar, men tross økonomisk krise og lønnstak hentet klubben nye spillere.

– Hvordan var det å ta over en klubb i den situasjonen?